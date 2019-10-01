Происшествия
Газета.RuНапавший на сотрудника Следственного комитета в Москве задержан
Напавший на сотрудника Следственного комитета с ножом у проходной СК в Москве задержан. Об этом говорится сообщении ведомства, поступившим в "Газету.Ru". С нападавшим работают следователи.
Читать в источнике
Оценить363
Полковник Владислав Капустин вышел к заявителям, для организации их личного приема. В этот момент мужчина нанес удар нодом в спину нашему офицеру, сотрудник ведомства был незамедлительно госпитализирован, однако, спасти его не удалось. Наш товарищ скончался не приходя в сознание.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Происшествия
К заместителю гендиректора «Аэрофлота» пришли сотрудники ФСБ и СК
Заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова допросили представители Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России.
Известия 12:44
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика
«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском
Обладательница титула "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша, одержавшая победу в национальном конкурсе красоты, отказалась давать интервью на украинском языке.
Газета.Ru 13:42
Политика
Лидеры ЕАЭС утвердили новое распределение импортных пошлин
Лидеры Евразийского экономического союза по итогам саммита в Ереване утвердили новый норматив распределения импортных пошлин.
Российская газета 15:01
Спорт
Российская прыгунья Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене получила золотую медаль по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Катаре.
Росбалт вчера в 17:59
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС 12:33
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Происшествия
В Москве задержали кинопродюсера за то, что он кидался под машину ФСО
Бросались под машину ФСО РФ, и снимали это всё на камеры.
Комсомольская правда 11:17
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Происшествия
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина
В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
Российская газета 10:48
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости 11:13
Футбол
Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
ProstoProSport 11:41
Экономика
В России усложнились правила выдачи кредитов
Оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше чем на 10 тысяч рублей.
Мойка78 вчера в 18:08
Футбол
«Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» в матче Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" одержал победу над "Аталантой" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:59
Политика
Хантсман допустил партнерство России и Америки в будущем
Посол США в России Джон Хантсман допустил, что Москва и Вашингтон могут стать партнерами в будущем.
Известия 13:53
Авто
Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России
Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 02:50
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 03:08
Экономика
«Магнит» открыл фабрику «Кондитер Кубани»
В Краснодаре прошла торжественная церемония открытия фабрики по производству кондитерских изделий одного из крупнейших российских ритейлеров, компании "Магнит".
Кривое-зеркало.ру 06:23
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче ЛЧ, отыгравшись с 0:2
Мадридский «Реал» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с бельгийским «Брюгге».
RT на русском 14:49
Авто
Названы 5 основных советов по подготовке автомобиля к зиме
Эксперты назвали 5 основных советов по подготовке автомобиля к зиме.
Дни24 вчера в 00:48
Авто
Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин
Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.
Новые автомобили вчера в 22:52
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:35
Авто
Обновленный седан Kia Cerato появился в России
Дилеры корейского бренда KIA начали продажи в России седана KIA Cerato в обновленных комплектациях.
Автоновости дня 06:12
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22