Атака беспилотника на штаб Черноморского флота ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, не вызывает, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.