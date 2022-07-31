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Полковник ВВС США Донован заявил о поражении Украины в спецоперации в случае потери Одессы

Мерфи Донован определил признак поражения Украины в спецоперации.
Lenta.ru
Мерфи Донован в своей статье для американского издания American Thinker
 рассказал, на каком этапе может закончиться российская спецоперация.
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Автор публикации отметил, что Одесса была важным курортом еще с советских времен.
РИА Новости
Украине, а также Европе и США, на которые надвигается политическая и экономическая буря «эпических масштабов», ещё предстоит пережить зиму, напомнил отставной полковник.
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Полковник разведки ВВС США Донован: Потеря Одессы приведёт к поражению Киева
Life.ru20:14
Полковник разведки ВВС США Донован: потеря Одессы станет концом игры для Украины
Газета.Ru20:51
Американский полковник Донован заявил, что потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации
Комсомольская правда20:15
Американский полковник Донован: потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации
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Полковник ВВС США Донован заявил о поражении Украины в спецоперации в случае потери Одессы
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Американский полковник Донован: потеря Одессы приведет к поражению Украины в спецоперации
Общественная служба новостей19:42
Американский полковник Донован: потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации
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