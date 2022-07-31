В августе вступят в силу поправки в закон об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вместе с делегацией посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию, где «подтвердит непоколебимую приверженность Америки» своим союзникам.
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, не вызывает, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.