Представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил, что по подозрению в вымогательстве был задержан офицер ведомства, но не назвал его имя.

Происшествия В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву. 51

Политика Сноуден хочет остаться в России еще на три года Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.

Экономика Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер. 3,6K

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 328

Здоровье Коронавирус в Югре выявили уже в 13 муниципалитетах из 22 Как сообщила на состоявшемся брмифинге в оперативном штабе региона заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева, география новых случаев следующая: 7 — в Сургуте, 3 — в Нефтеюганске, по одному в Нижневартовске, Лангепасе и Радужном, 26 — в Ханты-Мансийском районе. 1

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 44

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 4,2K

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 37

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 755

Футбол Газзаев: «Не должно быть таких колоссальных разрывов между зарплатами игроков и медиков» Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что пандемия коронавируса должна заставить пересмотреть оплату труда врачей.

Происшествия В Крыму за полдня составили более 200 протоколов на нарушителей режима Напомним, с 14 часов 15 апреля в Крыму вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие составление протоколов и последующее взыскание штрафов за нарушение режима самоизоляции. 26

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 225

Здоровье В Башкирии на карантин по коронавирусу закрыты десять больниц Полностью или частично на карантин по коронавирусу закрыты, помимо РКБ имени Куватова, еще три уфимские больницы: № 8, 21 и 22, а также ЦРБ Бирска и Октябрьского, две городские больницы Стерлитамака: № 1 и 2, стационары Салавата и Ишимбая. 3