Полковника французской армии заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Прокуратура Франции начала расследование в отношении полковника французских вооруженных сил в связи с подозрениями, что тот мог передавать секретные данные российским спецслужбам. Об этом в эфире радиостанции Europe-1 заявил министр вооруженных сил республики Флоранс Парли.