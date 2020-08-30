Полковника французской армии заподозрили в шпионаже в пользу РФ
Прокуратура Франции начала расследование в отношении полковника французских вооруженных сил в связи с подозрениями, что тот мог передавать секретные данные российским спецслужбам. Об этом в эфире радиостанции Europe-1 заявил министр вооруженных сил республики Флоранс Парли.В источнике
Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче или нанесении ущерба безопасности.
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