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Газета.Ru
Газета.Ru

Полковника французской армии заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Прокуратура Франции начала расследование в отношении полковника французских вооруженных сил в связи с подозрениями, что тот мог передавать секретные данные российским спецслужбам. Об этом в эфире радиостанции Europe-1 заявил министр вооруженных сил республики Флоранс Парли.В источнике
Флоранс Парлифранцузский политик
Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче или нанесении ущерба безопасности.
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Царьград

И снова русские: В Европе разгорелся очередной шпионский скандал. На этот раз во Франции

Царьград05:33
ТАСС

Офицера ВС Франции подозревают в измене в пользу России

ТАСС04:28
Московский Комсомолец

Французского офицера подозревают в шпионаже в пользу России

Московский Комсомолец04:40
URA.Ru

Французского офицера подозревают в шпионаже на Россию

URA.Ru04:40
РИА Новости

Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России

РИА Новости04:37
Газета.Ru

Полковника французской армии заподозрили в шпионаже в пользу РФ

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Коммерсантъ

Французского офицера заподозрили в измене в пользу России

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