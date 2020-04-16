"По подозрению в вымогательстве почти 20 миллионов рублей в Московской области задержан полковник Росгвардии, который требовал деньги от предпринимателя", - сказал собеседник агентства. По его словам, бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии требовали деньги, сразу же обратился в полицию.

с чего всё началось

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

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