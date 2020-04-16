Происшествия
РИА НовостиПолковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.
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с чего всё началось
"По подозрению в вымогательстве почти 20 миллионов рублей в Московской области задержан полковник Росгвардии, который требовал деньги от предпринимателя", - сказал собеседник агентства. По его словам, бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии требовали деньги, сразу же обратился в полицию.ТАСС04:53
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Общество
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Общество
Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
Политика
ЛНР и Киев провели обмен пленными
Lenta.ru 03:46
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Музыка
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Андрей Разин опубликовал в Instagram пост, в котором назвал Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева «банальными ворюгами».
Газета Кемерова 05:34
Здоровье
В Петербурге больных коронавирусом предлагают размещать в гостиницах
При негативном сценарии распространения коронавируса Петербургу понадобится 60 тыс. коек для тяжёлых больных.
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В Кремле ознакомились с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты", считают их весьма эмоциональными, но на эмоциях сейчас все, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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REGNUM 04:07
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Каким алтайским предприятиям разрешили открыться Глава региона расширил список компаний, которые, наконец, смогут вернуться к работе.
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СК возбудил дело в отношении владикавказца из-за фейка о коронавирусе
Управление Следственного комитета России в Республике Северная Осетия — Алания возбудило уголовное дело в отношении жителя Владикавказа из-за распространения ложной информации о коронавирусной инфекции.
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Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
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Экономика
АТБ заинтересовались четыре покупателя
Банк России сегодня сообщил о получении четырех «сообщений от заинтересованных лиц» о намерении принять участие в покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Коммерсантъ 05:25
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«Салават Юлаев» рассматривает четырех игроков на замену Умарку
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Несмотря на камуфляж, которым Volkswagen традиционно маскирует все «предпремьерные» прототипы, о форме кузова и некоторых дизайн-элементах нового кроссовера можно судить почти безошибочно.
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