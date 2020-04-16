Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПолковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.
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с чего всё началось

Полковника Росгвардии задержали по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей

"По подозрению в вымогательстве почти 20 миллионов рублей в Московской области задержан полковник Росгвардии, который требовал деньги от предпринимателя", - сказал собеседник агентства. По его словам, бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии требовали деньги, сразу же обратился в полицию.
ТАСС04:53

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Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

РИА Новости05:28

Полковника из разведки Росгвардии задержали за вымогательство

РБК05:54

Высокопоставленного росгвардейца заподозрили в вымогательстве взятки у бизнесмена

Интерфакс05:33

В Росгвардии подтвердили задержание полковника ведомства по подозрению в вымогательстве

ТАСС07:16

Полковника Росгвардии арестовали по делу о вымогательстве около 20 млн рублей

Коммерсантъ05:27

Пытавшегося «крышевать» полковника Росгвардии арестовали за вымогательство

Lenta.ru05:05

Суд арестовал замначальника разведцентра Росгвардии

РЕН ТВ04:55
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Наука

На CP-симметрию нейтрино наложили новые ограничения

Ученые смогли наложить новые ограничения на параметр комбинированной четности или CP-симметрии для нейтрино.
Индикатор 06:13
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Общество

Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
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Фигурное катание

Медведева прокомментировала отмену ледового шоу в Японии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала отмену ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти в Японии.
RT на русском 04:12
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Здоровье

Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
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Общество

Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
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Общество

Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
1,1K
Общество

Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции

Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции для граждан, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
КП - Екатеринбург 02:08
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки: в 78 регионах выявили 3448 зараженных.
Lenta.ru 03:47
Политика

Кремль не исключает перенос парада Победы

Ранее ветеранские организации России попросили Владимира Путина перенести парад Победы в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 14 апреля в 06:10
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Армия и оружие

Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка»

Предприятие "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") поставило Минобороны первую модернизированную самоходную пушку 2С7М "Малка", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
РИА Новости 02:05
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Общество

Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий

Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
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Политика

ЛНР и Киев провели обмен пленными

Lenta.ru 03:46
Общество

Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»

Ридус вчера в 14:52
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Андрей Разин опубликовал в Instagram пост, в котором назвал Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева «банальными ворюгами».
Газета Кемерова 05:34
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Здоровье

В Петербурге больных коронавирусом предлагают размещать в гостиницах

При негативном сценарии распространения коронавируса Петербургу понадобится 60 тыс. коек для тяжёлых больных.
DP.RU 05:49
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Политика

Песков прокомментировал высказывания Кадырова по «Новой газете»

В Кремле ознакомились с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты", считают их весьма эмоциональными, но на эмоциях сейчас все, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:01
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Происшествия

В Самарской области мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин

По версии следствия, в Самаре осенью прошлого года обвиняемый житель Алексеевского района 1976 года рождения, угрожая холодным оружием, совершил разбойное нападение на магазин.
REGNUM 04:07
Общество

Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска

Работодателям, которые хотят работать и не иметь при этом проблем у сотрудников после 9.00 20 апреля, нужно выдать новые справки своим работникам.
RuNews24.ru 06:39
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Общество

Томенко объяснил, при каких условиях на Алтае ужесточат самоизоляцию

Каким алтайским предприятиям разрешили открыться Глава региона расширил список компаний, которые, наконец, смогут вернуться к работе.
АМИТЕЛ 02:36
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
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Происшествия

СК возбудил дело в отношении владикавказца из-за фейка о коронавирусе

Управление Следственного комитета России в Республике Северная Осетия — Алания возбудило уголовное дело в отношении жителя Владикавказа из-за распространения ложной информации о коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:23
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
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Экономика

АТБ заинтересовались четыре покупателя

Банк России сегодня сообщил о получении четырех «сообщений от заинтересованных лиц» о намерении принять участие в покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Коммерсантъ 05:25
Хоккей

«Салават Юлаев» рассматривает четырех игроков на замену Умарку

"Салават Юлаев" продолжает искать варианты усиления состава, а также для замены хоккеистов, у которых заканчиваются контракты с клубом.
Реальное время 04:34
Шоу-бизнес

В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы

РБК вчера в 13:59
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
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Авто

Volkswagen опубликовал фото нового кроссовера Nivus

Несмотря на камуфляж, которым Volkswagen традиционно маскирует все «предпремьерные» прототипы, о форме кузова и некоторых дизайн-элементах нового кроссовера можно судить почти безошибочно.
Автоновости дня 02:05
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Как работают Яндекс.Новости?
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