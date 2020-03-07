с чего всё началось

Если денег будет недостаточно, ФФОМС сможет обратиться к резерву за дополнительными средствами. Известно, что большая часть выделенной суммы достанется Московской области – это 2,7 млрд рублей. Санкт-Петербург получит более 1,7 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу.

Правительство выделило более 18 млрд рублей на зарплаты медикам

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