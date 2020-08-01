Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю. Соответствующее решение принял оперштаб России по борьбе с коронавирусом.
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Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва – Женева – Москва", - говорится в сообщении.
РИА Новости06:03

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Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

RT на русском06:04

Россия возобновит полеты в Швейцарию

РБК06:05

Россия объявила о возобновлении авиасообщения со Швейцарией

Lenta.ru06:05

Россиянам разрешили полеты в Швейцарию

Московский Комсомолец06:08

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной

РИА Новости06:03

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией

Интерфакс06:03

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией

Москва 2406:01
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Футбол

Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана

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Футбол

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Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов заявил, что руководство команды не сможет передать клуб в управление болельщикам к 2023 году.
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Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае

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Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион» в финале Кубка французской лиги

Футболисты «ПСЖ» в финальном матче Кубка французской лиги одолели «Лион».
ProstoProSport вчера в 18:01
Политика

Сотрудники посольства РФ в Минске посетили задержанных россиян

Представители консульского отдела посольства России в Белоруссии в субботу встретились с задержанными в республике российскими гражданами.
Интерфакс 05:42
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
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Общество

Россия планирует открыть авиасообщение со всеми странами 11 августа

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией.
НТВ 00:35
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Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
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Здоровье

За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек

На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
Kursk.com вчера в 04:43
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Общество

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
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Здоровье

Врач перечислил первые признаки рака на ранней стадии

Врачи утверждают, что при внимательном отношении к своему здоровью рак можно выявить на ранней стадии.
Pravda.Ru вчера в 06:48
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
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Футбол

«Спартак» намерен объявить о переходе Кокорина 1 августа

Бомбардир.ру 30 июля в 14:39
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Общество

Захарова высмеяла повторное расследование катастрофы Ту-154 в Польше

В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения самолета с землей.
РИА Новости 05:36
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Здоровье

Три главных «ночных» признака диабета назвали врачи

При диабете второго типа уровень сахара в крови становится невозможно контролировать естественным образом.
Live24 02:57
Здоровье

В Оренбуржье количество заболевших COVID-19 превысило 7 000

Всего же на сегодняшний день насчитывается 7 021 случаев.
Orenday.ru 04:58
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
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Общество

В ХМАО за сутки погиб один пациент и 170 заразились коронавирусом

По данным ВОЗ на 1 августа, количество новых случаев заражения коронавирусом составило 292 527 человек.
Муксун.fm 03:34
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Гаджеты

Конфигурацию Radeon RX 6900 XT рассекретили в сети

Как отмечает портал «Videocardz», новая видеокарта Radeon, пока с предварительным названием Radeon RX 6900 XT получит 80 блоков CU. данная характеристики означает примерно 64 потоковых процессоров на каждый блок, в общей сложности 5 120. если не учитывать новую архитектуру, это все рано больше в два раза, чем у видеокарты Radeon RX 5700 XT.
ГЛАС.RU 05:56
Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском вчера в 12:52
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Финансы

Как могут измениться курсы доллара и евро в августе

Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском 05:53
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 июля в 15:18
Культура

Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
РИАМО вчера в 07:07
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
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Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

РБК вчера в 22:35
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Шоу-бизнес

Мать Тимати резко ответила на слухи о расставании рэпера с Решетовой

Тимати вместе с матерью и дочерью Алисой отправился в Грецию, а Решетова с сыном улетела в Сен-Тропе.
iReactor 05:35
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Происшествия

На Кубани подтвердили 99 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 1 августа 2020, 11:09 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 1 августа.
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Наука

Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей

Ученые отмечают, что натуральные волокна можно использовать в изготовлении дверных панелей, внутренних крышек ДВС и других элементов авто.
Evo-rus.com 01:30
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Здоровье

На Украине начали действовать новые правила карантина

Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24
Как работают Яндекс.Новости?
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