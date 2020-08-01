"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва – Женева – Москва", - говорится в сообщении.

с чего всё началось

Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю. Соответствующее решение принял оперштаб России по борьбе с коронавирусом.

Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

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