Коронавирус
RT на русскомРоссия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю. Соответствующее решение принял оперштаб России по борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось
"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва – Женева – Москва", - говорится в сообщении.РИА Новости06:03
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Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Футбол
«Спартак» отказался от идеи передать клуб в управление болельщикам к 2023 году
Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов заявил, что руководство команды не сможет передать клуб в управление болельщикам к 2023 году.
Газета.Ru 05:41
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион» в финале Кубка французской лиги
Футболисты «ПСЖ» в финальном матче Кубка французской лиги одолели «Лион».
ProstoProSport вчера в 18:01
Политика
Сотрудники посольства РФ в Минске посетили задержанных россиян
Представители консульского отдела посольства России в Белоруссии в субботу встретились с задержанными в республике российскими гражданами.
Интерфакс 05:42
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Общество
Россия планирует открыть авиасообщение со всеми странами 11 августа
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией.
НТВ 00:35
Здоровье
За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек
На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
Kursk.com вчера в 04:43
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Здоровье
Врач перечислил первые признаки рака на ранней стадии
Врачи утверждают, что при внимательном отношении к своему здоровью рак можно выявить на ранней стадии.
Pravda.Ru вчера в 06:48
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Футбол
«Спартак» намерен объявить о переходе Кокорина 1 августа
Бомбардир.ру 30 июля в 14:39
Общество
Захарова высмеяла повторное расследование катастрофы Ту-154 в Польше
В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения самолета с землей.
РИА Новости 05:36
Здоровье
Три главных «ночных» признака диабета назвали врачи
При диабете второго типа уровень сахара в крови становится невозможно контролировать естественным образом.
Live24 02:57
Здоровье
В Оренбуржье количество заболевших COVID-19 превысило 7 000
Всего же на сегодняшний день насчитывается 7 021 случаев.
Orenday.ru 04:58
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Общество
В ХМАО за сутки погиб один пациент и 170 заразились коронавирусом
По данным ВОЗ на 1 августа, количество новых случаев заражения коронавирусом составило 292 527 человек.
Муксун.fm 03:34
Гаджеты
Конфигурацию Radeon RX 6900 XT рассекретили в сети
Как отмечает портал «Videocardz», новая видеокарта Radeon, пока с предварительным названием Radeon RX 6900 XT получит 80 блоков CU. данная характеристики означает примерно 64 потоковых процессоров на каждый блок, в общей сложности 5 120. если не учитывать новую архитектуру, это все рано больше в два раза, чем у видеокарты Radeon RX 5700 XT.
ГЛАС.RU 05:56
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском вчера в 12:52
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в августе
Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском 05:53
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 июля в 15:18
Культура
Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
РИАМО вчера в 07:07
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Мать Тимати резко ответила на слухи о расставании рэпера с Решетовой
Тимати вместе с матерью и дочерью Алисой отправился в Грецию, а Решетова с сыном улетела в Сен-Тропе.
iReactor 05:35
Происшествия
На Кубани подтвердили 99 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 августа 2020, 11:09 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 1 августа.
REGNUM 04:09
Наука
Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей
Ученые отмечают, что натуральные волокна можно использовать в изготовлении дверных панелей, внутренних крышек ДВС и других элементов авто.
Evo-rus.com 01:30
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24