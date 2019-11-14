Политика
РИА НовостиПолномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз
Депутаты Госдумы внесли поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов, которая позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.
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с чего всё началось
Одна из рекомендованных к принятию поправок снимает ограничение на число возможных продлений президентом РФ полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности ректора возраста.ТАСС03:48
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Перед бойней в колледже Благовещенска стрелок оставил послание
Московский Комсомолец 04:48
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Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
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Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
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Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
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Футбол
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Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Авто
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Седан KIA К5 нового поколения, больше известный в России как Optima, дебютирует в родной Южной Корее 12 декабря.
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БИЗНЕС Online 02:48
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Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400
Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
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Глава МИД Украины допустил выход страны из Минских соглашений
Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC.
Российская газета 05:03
Футбол
Стало известно, матчи каких сборных бесплатно покажут по ТВ
Например, главный матч года для сборной России против Бельгии покажут Первый канал и «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру вчера в 14:15
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» вводит дизлайки
Пользователи «ВКонтакте» давно ждали эту опцию. Ранее соцсеть в тестовом режиме отключила счетчики лайков под некоторыми постами.
Inc-news.ru вчера в 23:10
Экономика
В России с августа обанкротились 90 застройщиков
С августа в России банкротами признали 90 девелоперов.
РБК вчера в 05:23
Хоккей
«Спартак» прервал серию из 14 поражений от ЦСКА в КХЛ
РИА Новости 12 ноября в 14:10
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Общество
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Общество
У историка Соколова могут отозвать Орден Почетного легиона
Дисциплинарная процедура французского Ордена Почетного легиона, следствием которой может стать изъятие у иностранца наград Ордена, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили РИА Новости в канцелярии Ордена в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, награждённого Орденом.
РИА Новости 12 ноября в 04:38
Авто
Ferrari представила новый спорткар начального уровня
Компания Ferrari рассекретила двухместное купе под названием Roma. Публичный дебют автомобиля состоялся на специальном мероприятии в Риме.
AutoNews 02:46
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья 04:44
Армия и оружие
Для ВМФ России создаются вооруженные ледоколы
Головной корабль для Арктики проекта 23550 «Иван Папанин» объединяет в себе возможности буксира, патрульного корабля и ледокола.
ТК Звезда 05:23
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Игры
Издатели Rune 2 не знали о закрытии студии-разработчика игры
Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
REGNUM 05:00
Политика
Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию
Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию, подразумевающие переход в 2020 году от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов, сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе.
РИА Новости 04:30
Наука
Река Нил оказалась в пять раз старше, чем считали геологи
В плодородной долине в нижнем течении Нила, которая дала жизнь древнеегипетской цивилизации, сохранились Великие пирамиды Гизы и Большой сфинкс.
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Политика
В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа
В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Новостной фронт вчера в 10:59
Финансы
Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему
Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.
ТАСС 06:11