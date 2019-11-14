Политика

РИА НовостиРИА НовостиПолномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз

Депутаты Госдумы внесли поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов, которая позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Президент сможет неограниченное число раз продлевать полномочия ректора МГУ

Одна из рекомендованных к принятию поправок снимает ограничение на число возможных продлений президентом РФ полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности ректора возраста.
ТАСС03:48

Подробнее о событии

Стабильность в образовании. Путину хотят разрешить продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ без ограничений

Фонтанка.Ру05:34

Путин сможет продлевать полномочия ректора СПбГУ без ограничений

78.ru05:13

Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ

Ведомости04:27

В Госдуме предложили разрешить Путину неограниченно продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

Коммерсантъ04:57

Госдуме предложили разрешить Путину продлить полномочия Садовничего

РБК04:34

Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз

РИА Новости05:10

Президент сможет неограниченное число раз продлевать полномочия ректора МГУ

ТАСС03:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 06:42, Вашингтон
Происшествия

Перед бойней в колледже Благовещенска стрелок оставил послание

Московский Комсомолец 04:48
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Авто

Названа дата премьеры новой Kia Optima

Седан KIA К5 нового поколения, больше известный в России как Optima, дебютирует в родной Южной Корее 12 декабря.
Автоновости дня 04:39
Гаджеты

Motorola показала обновленную «раскладушку» Razr с гибким экраном

Газета.Ru 06:33
Общество

Минобороны подало иск на 4,6 млрд рублей к компании «Туполев»

Минобороны России подало иск к ПАО «Туполев», которое входит в Объединенную авиационную корпорацию (ОАК), с требованием взыскать более 4,6 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 02:48
Политика

Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400

Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
Политика

Глава МИД Украины допустил выход страны из Минских соглашений

Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC.
Российская газета 05:03
Общество

Российские полицейские приняли число 55 за свастику

Lenta.ru 05:47
Экономика

Проект порта в Тамани сократили в четыре раза

РБК 01:58
Футбол

Стало известно, матчи каких сборных бесплатно покажут по ТВ

Например, главный матч года для сборной России против Бельгии покажут Первый канал и «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру вчера в 14:15
Общество

Соцсеть «ВКонтакте» вводит дизлайки

Пользователи «ВКонтакте» давно ждали эту опцию. Ранее соцсеть в тестовом режиме отключила счетчики лайков под некоторыми постами.
Inc-news.ru вчера в 23:10
Экономика

В России с августа обанкротились 90 застройщиков

С августа в России банкротами признали 90 девелоперов.
РБК вчера в 05:23
Хоккей

«Спартак» прервал серию из 14 поражений от ЦСКА в КХЛ

РИА Новости 12 ноября в 14:10
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Общество

Насильникам и убийцам запретят работать таксистами

Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Общество

У историка Соколова могут отозвать Орден Почетного легиона

Дисциплинарная процедура французского Ордена Почетного легиона, следствием которой может стать изъятие у иностранца наград Ордена, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили РИА Новости в канцелярии Ордена в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, награждённого Орденом.
РИА Новости 12 ноября в 04:38
Авто

Ferrari представила новый спорткар начального уровня

Компания Ferrari рассекретила двухместное купе под названием Roma. Публичный дебют автомобиля состоялся на специальном мероприятии в Риме.
AutoNews 02:46
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья 04:44
Армия и оружие

Для ВМФ России создаются вооруженные ледоколы

Головной корабль для Арктики проекта 23550 «Иван Папанин» объединяет в себе возможности буксира, патрульного корабля и ледокола.
ТК Звезда 05:23
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Игры

Издатели Rune 2 не знали о закрытии студии-разработчика игры

Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
REGNUM 05:00
Политика

Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию

Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию, подразумевающие переход в 2020 году от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов, сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе.
РИА Новости 04:30
Наука

Река Нил оказалась в пять раз старше, чем считали геологи

В плодородной долине в нижнем течении Нила, которая дала жизнь древнеегипетской цивилизации, сохранились Великие пирамиды Гизы и Большой сфинкс.
Интерфакс 12 ноября в 07:34
Политика

В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа

В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Новостной фронт вчера в 10:59
Финансы

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.
ТАСС 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное