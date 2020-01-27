Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Не менее 30 депутатов ПАСЕ из пяти национальных делегаций при голосовании сегодня поддержали предложение оспорить полномочия российской делегации.
Читать в источнике
Комментировать1267
Эмануэлис Зингерис
От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях.
— Эмануэлис Зингерис, литовский общественный деятельРИА Новости вчера в 06:04
с чего всё началось

Делегация России намерена покинуть сессию ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены.
ТАССвчера в 07:52

Подробнее о событии

Русофобы снова интригуют против Москвы в ПАСЕ

Взгляд.ру04:10

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

РИА Новостивчера в 08:16

Российская делегация уйдёт из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

RT на русскомвчера в 13:59

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Интерфаксвчера в 06:28

Журавлёв: России пора хлопнуть дверью в ПАСЕ

REGNUM01:01

История отношений России и ПАСЕ

ТАССвчера в 09:46

Делегация России покинет сессию ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Известиявчера в 07:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Политика

Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
BFM.ru 12:22
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
RT на русском 12:39
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Политика

В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
RT на русском 11:37
Политика

В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
RT на русском 10:57
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 06:17
Политика

ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Газета.Ru 12:10
Армия и оружие

Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

Lenta.ru 05:27
Политика

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Интерфакс 10:10
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Политика

Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ

Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Известия 07:58
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика

Путин поинтересовался средней зарплатой в ЛУКОЙЛе

РБК 07:58
Политика

Архив к 20-летию Путина у власти пополнился новыми фото и видео

Альбом с архивными фотографиями и видеозаписями о президенте России Владимире Путине пополнился новыми материалами.
Известия 11:29
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное