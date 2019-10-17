Экономика
Российская газетаПолную компенсацию советских вкладов откладывают еще на год
Вступление закона о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке откладывается еще на год. Законопроект об этом рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по финансовому рынку.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.ТАСС04:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 17:23, Ашберн
Футбол
Засеев: в «Уфе» Зинченко штрафовали за дополнительные тренировки
Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день.
Чемпионат 09:54
Гаджеты
Компания Xiaomi объявила сроки обновления смартфонов до MIUI 11
Китайская компания Xiaomi объявила сроки обновления своих смартфонов до новой версии фирменной прошивки MIUI 11.
UfacityNews.ru вчера в 15:01
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
REGNUM 06:30
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 13:36
Кино
Валерия Гай Германика: меня не покидают мысли об апокалипсисе
Известный российский режиссёр авторского кино Валерия Гай Германика дала интервью журналу «Искусство кино» перед премьерой своей новой картины «Мысленный волк», в котором заявила, что ее не покидает постоянное предчувствие апокалипсиса.
REGNUM 04:27
Здоровье
Более 30 человек скончались в США из-за вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30. Заболели уже около 1,5 тысячи человек.
РЕН ТВ 17:03
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
RT на русском 13:58
Происшествия
В Днепре мужчина расстрелял автомобиль, водитель погиб
В Днепре на Набережной Заводской мужчина обстрелял автомобиль, погиб водитель. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает издание «Страна»
Украина.ру 12:42
Политика
Белый дом может пригласить Россию на саммит G7 в США
Саммит G7 пройдет в США 10-12 июня следующего года на принадлежащем американскому президенту Дональду Трампу курорте Trump National Doral Miami во Флориде, сообщил и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.
ФАН 13:46
Армия и оружие
Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира»
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.
Известия 14:20
Общество
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:30
Политика
Эрдоган поблагодарил Трампа в Twitter
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа в Twitter, заявив, что совместные усилия Турции и США будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.
RT на русском 16:52
Политика
Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 12:16
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ 16:38
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Здоровье
В Минздраве назвали число российских алкоголиков
Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.
Newvz.ru 04:09
Политика
Песков прокомментировал соглашение Турции и США по операции в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить от Анкары информацию о соглашении Турции с США о 120-часовом перемирии в Сирии, где турецкая армия ведет действия против курдов-боевиков.
Народные новости 17:02
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Армия и оружие
В Сети появилось первое изображение новой самоходки 2С43 «Мальва»
На сегодняшний день, многие армии мира уже имеют в своем распоряжении аналогичные самоходки. Появилось изображение САУ 2С43 "Мальва".
ГЛАС.RU 13:56
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные "Химки" в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости 15:08
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56