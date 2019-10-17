Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПолную компенсацию советских вкладов откладывают еще на год

Вступление закона о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке откладывается еще на год. Законопроект об этом рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по финансовому рынку.
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с чего всё началось

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.
ТАССвчера в 04:38

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В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

REGNUMвчера в 09:15

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

ТАССвчера в 04:38

Вступление в силу закона о полной компенсации советских вкладов в России откладывается еще на год

Актуальные Новостивчера в 08:16

Полные компенсации по советским вкладам снова отложат

Lenta.ruвчера в 07:54

Полную компенсацию советских вкладов откладывают еще на год

Российская газетавчера в 05:07

Компенсация советских вкладов невозможна: советские деньги не были деньгами

Новые Известиявчера в 07:58

Госдума вновь отложила компенсацию по советским вкладам

News.ruвчера в 09:05
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National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Российская газета вчера в 23:42
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Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах

РИА Новости вчера в 11:24
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Экономика

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики.
RT на русском 16 октября в 09:37
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Авто

«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали

Опубликованные в базе Роспатента детали (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит глубоко модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» – «Русский Прадо».
Автоновости дня 16 октября в 23:53
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 16 октября в 12:34
Политика

Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Авто

Завод Haval в РФ начал производство купе-кроссовера Haval F7x

Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.
Автоновости дня 16 октября в 08:12
Наука

Выявлена неожиданная связь между спиртным и нарушением ритма сердца

Корейские специалисты провели массовое исследование влияния спиртного на сердечный ритм.
Мойка78 вчера в 16:48
Происшествия

Силовики отпустили задержанного в Мексике сына наркобарона «Коротышки»

Правоохранительные органы Мексики допустили бегство Овидио Гусмана Лоэры, сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по кличке "Коротышка", сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
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Общество

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
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Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Общество

В Японии помилуют 550 тысяч осужденных

Вести.Ru вчера в 22:40
Футбол

Зидан и Погба провели встречу в Дубае

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан встретился с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба в Дубае, сообщает Mirror.
Чемпионат вчера в 20:03
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru вчера в 11:30
Армия и оружие

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Наука

Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне

Американские ученые узнали, что некоторые люди могут высыпаться всего за четыре, а не за восемь часов сна.
МедиаПоток вчера в 11:14
Здоровье

Число жертв вейпинга в США возросло до 34

В США число жертв заболеваний, возникших из-за вейпинга, составило 34 человека.
Известия вчера в 17:53
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Гаджеты

Названа дата премьеры смартфона Vivo iQOO Neo с Snapdragon 855 Plus

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Общество

Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
Газета.Ru 01:42
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Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве

Газета.Ru вчера в 05:34
Экономика

Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России

Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк.
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В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов

Dgl.ru 15 октября в 04:18
Происшествия

В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике

Газета.Ru 01:37
Авто

Опубликовали первые снимки Nissan X-Trail нового поколения

В Сети появились первые фотографии нового Nissan X-Trail, который в целом останется узнаваемым, но получит более рельефный кузов и получит новую фирменную стилистику бренда.
Tvoe-avto.com 16 октября в 09:50
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент, — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК вчера в 17:54
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