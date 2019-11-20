Еще на один год приостановлен «запуск» закона, который призван целиком компенсировать дореформенные вклады россиян в Сбербанке. Принят он был еще в 1995 году, согласно нему восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в долговые обязательства РФ.

Компенсация дореформенных вкладов в Сбербанке «тормозится» еще на год

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