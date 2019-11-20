Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПолную компенсацию советских вкладов приостановили до 2023 года

Еще на год - до 1 января 2023 года - будет приостановлена полная компенсация дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Закон об этом прошел окончательное чтение. В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление сбережений граждан.
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Госдума одобрила во II чтении продление приостановки выплат по советским вкладам

ТАСС19 ноября в 08:43

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Агентство Москвавчера в 07:18

Госдума приняла закон о продлении моратория на возврат советских вкладов до 2023 года

Парламентская газетавчера в 07:56

Дума опять перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Интерфаксвчера в 07:30

Полную компенсацию советских вкладов приостановили до 2023 года

Российская газетавчера в 08:50

Государство ждет смерти последнего советского вкладчика — Гартунг

REGNUMвчера в 07:20

Госдума вновь отложила решение вопроса о полной компенсации вкладов в Сбербанке бывшего СССР

Эхо Москвывчера в 13:02
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ГИБДД сможет без суда лишать водительских прав

Если на медицинском осмотре у гражданина будут обнаружены противопоказания к управлению автомобилем, а затем диагноз будет подтвержден, то медсправка для ГИБДД будет аннулирована, а затем автоматически будут аннулированы водительские права.
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Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

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Экономика

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ВТБ и «Эфко» построят терминалы для зерна и масла в порту Тамани

Ранее сообщалось, что "Эфко" собиралась построить в сухогрузном порту Тамани зерновой терминал мощностью 20 млн т, но в ноябре этого года стало известно, что мощности этого проекта сократились до 6 млн т. ВТБ и "Эфко" рассматривают различные варианты юридического структурирования проекта, уточняет Иванов.
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Apple выпустила батарейные чехлы с новой функцией для iPhone 11

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Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован

Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
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Российский фильм «Т-34» побил рекорд проката в Японии за 25 лет

Военная драма «Т-34» успел заработать в Японии примерно $600 тыс. и побить рекорды проката российских кинокартин за последнюю четверть века.
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Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17

«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
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Зеленский перечислил составляющие «украинской ДНК»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составляющих «ДНК украинцев».
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Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
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Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК вчера в 13:32
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Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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Экономика

Минимальную цену на сигареты предложили ввести в России

По формуле, предложенной депутатами на основе минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС, единая минимальная цена на 2019 год может составить 86,3 рубля.
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

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В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
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Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
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Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

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