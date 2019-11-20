Экономика
Российская газетаПолную компенсацию советских вкладов приостановили до 2023 года
Еще на год - до 1 января 2023 года - будет приостановлена полная компенсация дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Закон об этом прошел окончательное чтение. В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление сбережений граждан.
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Госдума одобрила во II чтении продление приостановки выплат по советским вкладам
ТАСС19 ноября в 08:43
Госдума приняла закон о продлении моратория на возврат советских вкладов до 2023 года
Парламентская газетавчера в 07:56
Дума опять перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР
Интерфаксвчера в 07:30
Госдума вновь отложила решение вопроса о полной компенсации вкладов в Сбербанке бывшего СССР
Эхо Москвывчера в 13:02
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Общество
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Общество
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Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
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Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Экономика
ВТБ и «Эфко» построят терминалы для зерна и масла в порту Тамани
Ранее сообщалось, что "Эфко" собиралась построить в сухогрузном порту Тамани зерновой терминал мощностью 20 млн т, но в ноябре этого года стало известно, что мощности этого проекта сократились до 6 млн т. ВТБ и "Эфко" рассматривают различные варианты юридического структурирования проекта, уточняет Иванов.
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Apple выпустила батарейные чехлы с новой функцией для iPhone 11
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Фонд Навального подал иск к Путину
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Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован
Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
Общество
Российский фильм «Т-34» побил рекорд проката в Японии за 25 лет
Военная драма «Т-34» успел заработать в Японии примерно $600 тыс. и побить рекорды проката российских кинокартин за последнюю четверть века.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составляющих «ДНК украинцев».
Общество
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Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
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Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили ввести в России
По формуле, предложенной депутатами на основе минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС, единая минимальная цена на 2019 год может составить 86,3 рубля.
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Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
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В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
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Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
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