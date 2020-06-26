Экономика
Бухгалтерия.руПолный перечень ОКВЭД пострадавших отраслей на 26 июня 2020 года
К числу пострадавших отраслей были добавлены СМИ, информационные агентства, сетевые издания, издатели, теле и радиостанции. Очередные поправки в список пострадавших ОКВЭД внесены постановлением правительства от 26.06.2020 № 927.
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