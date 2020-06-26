К числу пострадавших отраслей были добавлены СМИ, информационные агентства, сетевые издания, издатели, теле и радиостанции. Очередные поправки в список пострадавших ОКВЭД внесены постановлением правительства от 26.06.2020 № 927.

Полный перечень ОКВЭД пострадавших отраслей на 26 июня 2020 года

Игры Нил Дракманн рассказал об изначальной концепции The Last of Us Part II Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью IGN рассказал, что изначально игра задумывалась куда более открытой, чем получилась в итоге.

Шоу-бизнес 71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа. 15

Футбол Павлюченко назвал «Спартак» фаворитом дерби с ЦСКА «Если брать последние игры ЦСКА и что происходит в клубе, «Спартак» должен победить», — приводит слова Павлюченко ресурс «Чeмпионат».

Политика Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. 14

Общество Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов. 27

Футбол Гендиректор «Химок» оценил сроки принятия решения по выступлению в РПЛ В июне «Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ, но позднее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что команда в следующем сезоне продолжить выступать во втором по силе дивизионе чемпионата России. 1

Здоровье В Instagram Куйвашева уральцы требуют открыть ТЦ и детские сады Больше всего пользователей соцсети возмущало, что в области по-прежнему закрыты детские сады, торговые центры и заведения общепита.

Армия и оружие Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов. 14

Экономика А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. 13

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии во вторник, 30 июня, заявил, что запретил вещание семи телеканалов RT на территории страны. 81

Культура Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда". 290