Экономика

Бухгалтерия.руБухгалтерия.руПолный перечень ОКВЭД пострадавших отраслей на 26 июня 2020 года

К числу пострадавших отраслей были добавлены СМИ, информационные агентства, сетевые издания, издатели, теле и радиостанции. Очередные поправки в список пострадавших ОКВЭД внесены постановлением правительства от 26.06.2020 № 927.
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Авто

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Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

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Гендиректор «Химок» оценил сроки принятия решения по выступлению в РПЛ

В июне «Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ, но позднее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что команда в следующем сезоне продолжить выступать во втором по силе дивизионе чемпионата России.
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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ПФК ЦСКА объявил о смене технического спонсора

Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о смене технического спонсора команды.
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Политика

Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС

Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются границы ЕС.
РБК 10:11
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Больше всего пользователей соцсети возмущало, что в области по-прежнему закрыты детские сады, торговые центры и заведения общепита.
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В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

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Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
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Армия и оружие

Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

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А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
Коммерсантъ 04:40
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Общество

Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за коронавируса

Переболевшие коронавирусом, особенно мужчины, могут столкнуться с бесплодием.
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Игры

Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered

REGNUM 07:27
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В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии во вторник, 30 июня, заявил, что запретил вещание семи телеканалов RT на территории страны.
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

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Генсек НАТО призвал к диалогу с Россией во избежание «холодной войны»

Столтенберг призвал «не стоит бояться говорить с Россией», которая является соседом многих стран альянса.
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