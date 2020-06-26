Экономика
Бухгалтерия.руПолный перечень ОКВЭД пострадавших отраслей на 26 июня 2020 года
К числу пострадавших отраслей были добавлены СМИ, информационные агентства, сетевые издания, издатели, теле и радиостанции. Очередные поправки в список пострадавших ОКВЭД внесены постановлением правительства от 26.06.2020 № 927.
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Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости 06:58
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
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Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
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Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru 11:32
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля 2020 года на территории РФ вступят в силу три изменения, которые касаются российских водителей.
Новые автомобили 03:48
Фигурное катание
Медведева вернулась в Россию и сдала отрицательный тест на коронавирус
Деловое.ТВ 11:59
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала своего 18-летнего сына-именинника
Известный продюсер Яна Рудковская воспитывает троих детей. 28 июня у ее сына Николая был день рождения.
Летидор вчера в 07:00
Общество
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
Здоровье
В Instagram Куйвашева уральцы требуют открыть ТЦ и детские сады
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Политсовет 08:53
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости вчера в 03:07
Общество
Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:15
Технологии
Facebook представил VR-гарнитуру размером с обычные очки
Facebook представил новую VR-гарнитуру. Вместо обычного шлема создатели использовали простые очки с встроенными голографическими линзами.
Дни24 05:38
Армия и оружие
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса
Российская газета 11:16
Футбол
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»
RT на русском 12:26
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Общество
Картина с чернокожим Иисусом Христом появилась в британском соборе
Картина с чернокожим Иисусом Христом появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир.
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