Экономика

Бухгалтерия.руБухгалтерия.руПолный перечень ОКВЭД пострадавших отраслей на 26 июня 2020 года

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К числу пострадавших отраслей были добавлены СМИ, информационные агентства, сетевые издания, издатели, теле и радиостанции. Очередные поправки в список пострадавших ОКВЭД внесены постановлением правительства от 26.06.2020 № 927.
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Совет эксперта: как сменить ОКВЭД?

Бизнес-класс Архангельск03:47

Полный перечень ОКВЭД пострадавших отраслей на 26 июня 2020 года

Бухгалтерия.рувчера в 05:05
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