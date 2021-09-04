Глава Сбербанка Герман Греф предсказал стабилизацию и некоторое снижение цен на жилье в ближайшее время. Рынок будет, по его словам, искать новый баланс. Это может стать хорошей новостью для покупателей и не столь хорошей — для строительных компаний и банков, выдававших им кредиты под рост.
Полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом издания "ФАН" высказался о том, что моральный дух украинских военных, участвующих в конфликте в Донбассе, стремительно движется к нулевой отметке.
На днях Лун Лехао (Long Lehao), китайский космический инженер и главный конструктор ракет семейства "Великий поход", заявил, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) может перепрофилировать уже существующую ракету "Чанчжэн-5" для высадки астронавтов на Луну.