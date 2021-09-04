Полный стоп: что на самом деле происходит с ценами на недвижимость

Глава Сбербанка Герман Греф предсказал стабилизацию и некоторое снижение цен на жилье в ближайшее время. Рынок будет, по его словам, искать новый баланс. Это может стать хорошей новостью для покупателей и не столь хорошей — для строительных компаний и банков, выдававших им кредиты под рост.