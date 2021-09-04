Будьте в Плюсе

Полный стоп: что на самом деле происходит с ценами на недвижимость

Глава Сбербанка Герман Греф предсказал стабилизацию и некоторое снижение цен на жилье в ближайшее время.
Известия
На рынке жилья в ближайшем будущем стоит ждать небольшого падения цен, пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.
ПРАЙМ
Только во втором квартале текущего 2021 года цены в среднем по России поднялись на 21%, если говорить о новостройках.
ПРАЙМ
Как рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, говорить о стабилизации рынка не приходится.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Полный стоп: что на самом деле происходит с ценами на недвижимость
Глава Сбербанка Герман Греф предсказал стабилизацию и некоторое снижение цен на жилье в ближайшее время. Рынок будет, по его словам, искать новый баланс. Это может стать хорошей новостью для покупателей и не столь хорошей — для строительных компаний и банков, выдававших им кредиты под рост.
Известия17:02

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