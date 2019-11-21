Экономика
РБКПоловина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении
С 22 ноября в свободном обращении находятся 49,61% акций «Газпрома», сообщила монополия. Концерн увеличил free float после продажи второго пакета квазиказначейских акций в 3,59%, но покупателя не назвал.
Читать в источнике
Оценить209
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю
Интерфакс22 ноября в 08:29
«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд
Forbes22 ноября в 07:40
Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций
Finam.Ru22 ноября в 08:30
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Музыка
Представительница Польши победила на детском Евровидении
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Происшествия
В Сургуте из горящего ресторана эвакуировали 60 человек
Ресторан "Кристалл" горит в Сургуте на площади 3600 кв. м. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России, из здания эвакуированы 60 человек.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Футбол
Киевское «Динамо» разгромило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" одержало победу над "Мариуполем" в матче чемпионата Украины по футболу.
Происшествия
Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Общество
Десятки машин утонули в Таганрогском заливе
В результате несколько машин утонули в грязи.
Футбол
«Арсенал» раскритиковал судейство матча РПЛ с «Краснодаром»
Пресс-служба тульского футбольного клуба «Арсенал» подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Происшествия
В Кабуле при взрыве автомобиля ООН погиб человек
Культура
Умер украинский актер Давид Бабаев
Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Футбол
«Монако» с Головиным в меньшинстве проиграл «Бордо»
«Монако» успешно начал выездной матч 14-го тура Лиги 1 с «Бордо», уже на 15-й минуте Ислам Слимани открыл счет.
Армия и оружие
Джонсон отрицает информацию о планах сократить британскую армию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Армия и оружие
В Кейптаун прибыл российский ракетный крейсер «Маршал Устинов»
В Кейптаун прибыл российский ракетный крейсер «Маршал Устинов», он примет участие в морских учениях вместе с военными моряками из Китая и ЮАР.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Происшествия
В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника
Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
Фигурное катание
Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Спорт