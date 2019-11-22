Экономика
РБКПоловина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении
С 22 ноября в свободном обращении находятся 49,61% акций «Газпрома», сообщила монополия. Концерн увеличил free float после продажи второго пакета квазиказначейских акций в 3,59%, но покупателя не назвал.
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«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю
Интерфакс22 ноября в 08:29
«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд
Forbes22 ноября в 07:40
Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций
Finam.Ru22 ноября в 08:30
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