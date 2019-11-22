Экономика

РБКРБКПоловина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении

С 22 ноября в свободном обращении находятся 49,61% акций «Газпрома», сообщила монополия. Концерн увеличил free float после продажи второго пакета квазиказначейских акций в 3,59%, но покупателя не назвал.
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