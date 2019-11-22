«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Происшествия Покончившая с собой следователь из Сочи жаловалась матери на работу Покончившая с собой следователь из Сочи Мария Клочкова за несколько дней до трагедии общалась с матерью и рассказала, что не хочет больше работать в этом отделе полиции.

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Гаджеты Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.

Авто Новая Нива перестанет быть Chevrolet Работы над проектом были приостановлены в 2014 году из-за ухода бренда Chevrolet с российского рынка.

Происшествия Воробьев поручил выдать компенсации пострадавшим при пожаре в Королеве "Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара в жилом доме в Королеве, а также компенсировать причиненный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Политика Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Политика Медведев пообещал сохранить советские льготы Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.

Политика Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.

Общество Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) должен выплатить штраф после поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Политика Бизнес-делегация из Сирии прибыла в Крым "Бизнес-делегация из Сирии прибыла в Крым в рамках бизнес-миссии для общения с представителями крымского бизнеса и установления потенциальных контактов", — сказала Серова.