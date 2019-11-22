Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить209
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю
Интерфакс22 ноября в 08:29
«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд
Forbes22 ноября в 07:40
Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций
Finam.Ru22 ноября в 08:30
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
Концерт Ольги Бузовой в Улан-Удэ отменили
Культура
Из эфира Первого канала вырезали шутку Светлакова
Ранее Сергей Светлаков говорил о том, что в свое время программа «Прожекторперисхилтон», которая выходила в эфире Первого канала, была закрыта из-за цензуры — формат отечественных телеканалов не позволил шутить на некоторые темы, напоминает телеканал 360.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Футбол
«Майнц» разгромил «Хоффенхайм», проведя второй тайм в меньшинстве
«Майнц» уверенно обыграл «Хоффенхайм» в 12-м туре Бундеслиги, несмотря на то, что провел второй тайм в меньшинстве.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча
Встреча закончилась боевой ничьей 3:3. Джон Флек вывел "Шеффилд" вперед на 19 минуте, а через 7 минут после перерыва Лис Мусс забил торой мяч в ворота гостей.
Футбол
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников
Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
Авто
В Интернете рассекретили минивэн Volkswagen Viloran
Завтра на автосалоне в Гуанчжоу (Китай) пройдёт премьера нового минивэна Volkswagen Viloran. В интернете уже появились его снимки и данные.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Происшествия
Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем
Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Здоровье
Названы опасные губительные свойства продуктов из сои
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Футбол
Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Происшествия
В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина
Испанские правоохранительные органы задержали подлодку, на борту которой находилось три тонны кокаина.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Происшествия
В Нижегородской области произошел крупный пожар на складе
В городе Кулебаки Нижегородской области загорелся склад для хранения продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Происшествия
Украинский детский омбудсмен попал в реанимацию после ДТП
Украинский детский омбудсмен Николай Кулеба попал в реанимацию после ДТП. Он находится в тяжелом состоянии.
Футбол
ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Здоровье
Почему 1 июля 2020 года большинство водителей страны признают алкоголиками
Новые правила получения медсправки на «права», включающие в себя проведение дорогостоящего анализа, которые должны были вступить в силу 22 ноября, Президент России раскритиковал, назвав чушью.