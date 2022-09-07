В мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои страны, а не в нуждающиеся страны Африки, возможно, стоит обсудить с Турцией ограничения по этому маршруту, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.