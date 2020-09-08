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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Половина детей в России перенесла коронавирус в лёгкой форме

Около 50 тысяч детей перенесли коронавирус в России за первое полугодие 2020 года, у половины заболевание протекало в лёгкой форме, 32% не имели симптомов, тяжёлая форма наблюдалась только у 0,2%. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей

Почти 50 тысяч детей перенесли COVID-19 в России за первые шесть месяцев 2020 года, у половины он протекал в легкой форме, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
РИА Новости22:57
Подробнее о событии
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей

РИА Новости22:57
Российская газета

У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме

Российская газета20:47
РБК

Роспотребнадзор назвал число переболевших COVID-19 детей

РБК22:09
Lenta.ru

Названо число заразившихся коронавирусом детей в России

Lenta.ru21:25
РЕН ТВ

У 50% переболевших COVID-19 детей инфекция протекала в легкой форме

РЕН ТВ20:58
URA.Ru

Роспотребнадзор раскрыл детскую статистику по коронавирусу

URA.Ru20:51
RT на русском

У половины детей с COVID-19 в России болезнь протекала в лёгкой форме

RT на русском22:29

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
РИА Новости01:33
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Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русскомвчера в 10:28
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Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газетавчера в 11:44
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V" Sputnikvaccine.com Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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Мятежный священник обвинил Наталью Поклонскую в распутстве

Отреченный от служения схиигумен Сергий, по-прежнему удерживающий под контролем Среднеуральский женский монастырь, 7 сентября распространил обращение, в котором обвинил Наталью Поклонскую, у которой он ранее был духовником, в распутстве.
АиФ Уралвчера в 10:14
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Украинский губернатор призвал снять блокаду с ЛНР

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, который управляет подконтрольной Украине частью Луганской области, считает, что необходимо восстанавливать экономические связи с ЛНР.
Военное обозрениевчера в 04:26

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.comвчера в 06:33
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