Половина детей в России перенесла коронавирус в лёгкой форме
Около 50 тысяч детей перенесли коронавирус в России за первое полугодие 2020 года, у половины заболевание протекало в лёгкой форме, 32% не имели симптомов, тяжёлая форма наблюдалась только у 0,2%. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.В источнике
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Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
Почти 50 тысяч детей перенесли COVID-19 в России за первые шесть месяцев 2020 года, у половины он протекал в легкой форме, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
РИА Новости22:57
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