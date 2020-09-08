Экономика сегодня 22

Около 50 тысяч детей перенесли коронавирус в России за первое полугодие 2020 года, у половины заболевание протекало в лёгкой форме, 32% не имели симптомов, тяжёлая форма наблюдалась только у 0,2%. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.