Представители 48% российских малых и средних предприятий сообщили о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, принятыми для помощи пострадавшим компаниям в условиях пандемии коронавируса.

с чего всё началось

Около половины (48%) малых и средних предприятий не могут получить поддержку, которую предложило государство. Об этом сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП) по итогам опроса 24 000 бизнесменов. Низкую эффективность мер поддержки бизнеса признали и в Кремле.

Половина малого бизнеса в России не может получить господдержку

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