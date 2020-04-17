Экономика
Секрет фирмыПоловина малого бизнеса в России не может получить господдержку
Около половины (48%) малых и средних предприятий не могут получить поддержку, которую предложило государство. Об этом сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП) по итогам опроса 24 000 бизнесменов. Низкую эффективность мер поддержки бизнеса признали и в Кремле.
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с чего всё началось
Представители 48% российских малых и средних предприятий сообщили о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, принятыми для помощи пострадавшим компаниям в условиях пандемии коронавируса.ТАССвчера в 01:08
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Почти 50% малых и средних предприятий не могут получить господдержку
Московский Комсомолецвчера в 01:37
Торгово-промышленная палата: После нерабочего мая 92% компаний уволят сотрудников
Комсомольская правда16 апреля в 13:02
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
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