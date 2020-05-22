Коронавирус
РБКПоловина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой
Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК). Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже.
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Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Здоровье
Минздрав назвал беспрецедентные цифры новых заражений коронавирусом в Омской области
В региональном Минздраве назвали новые цифры заражений коронавирусом в Омской области, они оказались беспрецедентными.
РИА СуперОмск 00:42
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета 20 мая в 22:00
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
Общество
Попова рассказала о мутациях коронавируса
Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.
РИА Новости вчера в 23:18
Экономика
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости 20 мая в 11:01
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Киркоров раскрыл детали об умершем с коронавирусом сыне Моргуновой
Народные новости 01:47
Происшествия
В Забайкалье за сутки выявили 43 новых случая COVID-19
За сутки в Забайкальском крае зарегистрированы 43 новых случая заражения COVID-19, с начала пандемии в регионе выявлено 727 случаев заболевания, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости 01:00
Общество
Собянин сообщил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возможности начать первый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений и продолжить постепенное «открытие» городской экономики.
RT на русском вчера в 15:04
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу в "Инвитро" сдали более 40 тыс. человек.
ТАСС 01:18
Общество
Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии
Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета вчера в 08:06
Общество
Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым
Как этнический грек стал самым почитаемым русским святым, какие традиции связаны с весенним торжеством в его честь и в чем их особенности — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:00
Кино
Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой
RT на русском вчера в 04:37
Происшествия
В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома
"В Одессе по улице Среднефонтанская, 29 21 мая произошло частичное обрушение деревянной веранды (галереи) двухэтажного жилого дома (1920 года застройки, аварийный, частично выселен) на 22 квартиры", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:31
Культура
Журналист доказал, что Disney создаёт песни для мультфильмов по шаблонам
Репортёр канадской вещательной компании CBC Джастин Макэлрой доказал, что студия Disney пишет песни для своих мультфильмов по одинаковым шаблонам.
News.ru вчера в 07:54
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Общество
Любимова рассказала, как будет организована работа музеев и театров
ТАСС вчера в 15:12
Политика
Советник Трампа обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу
Россия нарушала Договор по открытому небу, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru вчера в 22:44
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства.
Национальная служба новостей 20 мая в 11:36
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Экономика
Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля
Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов.
Lenta.ru 00:04
Общество
Стали известны самые популярные факультеты среди абитуриентов
RT со ссылкой на исследование сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart", разработанный совместно с издательством "Просвещение", назвал самые популярные факультеты среди выпускников школ этого года.
РИА Новости вчера в 23:28
Футбол
Стадион «Сан-Сиро» в Милане могут снести
В ближайшем будущем стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане могут снести. Об этом 21 мая сообщает издание La Republica.
ИА Красная Весна вчера в 14:52
Общество
Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась
Ли Кэцян добавил, что эпидемия стала самой быстро распространяющейся, самой обширной и самой сложной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, с которой Китай столкнулся со времени своего основания.
РИА Новости вчера в 23:47
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня 20 мая в 02:35
Наука
С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы
Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 20 мая в 13:10