Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса (53%) охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК). Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже.

с чего всё началось

Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже. О том, что они полностью уверены в том, что их предприятие продолжит работу, заявили 13,4% опрошенных. В мониторинге, проведенном 19 мая, участвовали 2055 компаний из всех российских регионов.

Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой

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