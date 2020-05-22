Экономика

Газета.RuГазета.RuБольше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой

Более половины предприятий малого и среднего бизнеса - 53% - описали свое нынешнее положение как "катастрофа" или "кризис". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
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Больше половины частных компаний РФ назвали свое положение «катастрофой»

Национальная служба новостей02:27

Больше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой

Газета.Ru02:12

Половина предприятий МСБ назвали свое положение катастрофой

Деловой квартал (Екатеринбург)01:46

Более половины компаний малого и среднего бизнеса назвали свое положение «катастрофой»

Коммерсантъ02:02

Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой

РБК01:00
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Политика

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
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Общество

Медведев раскритиковал самоизоляцию

Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village.
Телеканал 360° вчера в 08:27
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Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
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Авто

В Euro NCAP серьезно изменили правила проведения краш-тестов

Европейская организация Euro NCAP назвала новые правила проведения краш-тестов, которые меняют каждые два года.
AutoNews 20 мая в 09:02
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Путешествия

Греция открывает авиасообщение для туристов с 15 июня

Сезонные отели в стране начнут открываться с 15 июня, а уже с 1 июля начнут прибывать первые международные чартеры.
Сайт интересных новостей вчера в 14:25
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Общество

Дальневосточники стали фиктивно разводиться из-за ипотеки

Жители Дальнего Востока стали фиктивно разводятся для получения ипотеки под 2%. Если один из супругов не подходит по условиям программы кредитования по возрасту, второй остается один с ребенком и оформляет заем.
EastRussia 00:31
Космос

В NASA рассказали, к чему приведет начавшийся солнечный минимум

Ученые NASA рассказали, к чему приведет солнечный минимум на Земле. Они опровергли слухи о надвигающемся ледниковом периоде.
Актуальные Новости 19 мая в 02:39
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Авто

Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class

Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня 20 мая в 02:35
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Армия и оружие

Минобороны перебрасывает в Дагестан мобильные госпитали

BFM.ru вчера в 13:19
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Общество

В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом

Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:46
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Космос

Марсоход NASA Curiosity помог пролить свет на историю Марса

Используя марсоход NASA Curiosity, ученые нашли доказательства долгоживущих озер.
V-kosmose.com 20 мая в 02:20
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Происшествия

ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России

Иркутск, 22 мая 2020, 08:59 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ.
REGNUM 01:59
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Происшествия

В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод

РИА Новости 02:14
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Общество

Роспотребнадзор отказался от «шахматной» рассадки в самолётах

В Роспотребнадзоре решили отказаться от шахматной рассадки пассажиров самолётов для предотвращения распространения коронавируса.
Neva.Today 01:49
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Происшествия

В Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять погибли

Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111.
REGNUM вчера в 01:11
Экономика

В МЭР спрогнозировали возврат экономики на докризисный уровень

По мнению Решетникова, пандемический кризис нанесет основной удар по экономике во втором квартале 2020 года: сокращение ВВП составит 9,5%, в третьем квартале — 6,3%, а в четвертом — 5,2%.
URA.Ru вчера в 17:26
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Армия и оружие

Турецкий флот в Ливии мешает ЛНА бороться с террористами

Народные новости вчера в 20:33
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Авто

Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»

Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета 20 мая в 01:01
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

Цена евро упала на восемь копеек — до 77,93 рубля.
Ньюс-НН вчера в 10:59
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Авто

Финансист рассказал, как изменятся цены на автомобили в России

Новые автомобили подорожают на фоне пандемии коронавируса и изменений курса валют.
Вечерняя Москва 20 мая в 10:58
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Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
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