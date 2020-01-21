Уже несколько дней в прессе и на Telegram-каналах обсуждаются версии, кто должен войти в новый состав правительства, а кто – лишиться своего поста.

Политика Объявлен состав нового российского правительства Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.

Происшествия Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.

Технологии Дуров назвал iCloud инструментом слежки Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.

Экономика Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций.

Игры Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.

Политика Путин провел встречу с Чайкой и Красновым Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим генеральным прокурором Юрием Чайкой и кандидатом на этот пост Игорем Красновым.

Политика Индексацию пенсий закрепят в Конституции В пакете поправок в Конституцию, внесенных Президентом России Владимиром Путиным в Государственную Думу, содержатся нормы по регулярной индексации пенсий, сообщает DEITA.

Общество У станции метро «Пионерская» в Петербурге возведут многоэтажный ТРЦ Затянувшиеся планы по возведению торгово-развлекательного центра (ТРЦ) возле станции метро «Пионерская» на синей ветке Петербургского метрополитена все же будут реализованы к 2023 году.

Общество Джефф Безос возглавил список богатейших людей мира Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.

Футбол Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Происшествия Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.