Политика

Независимая газетаНезависимая газетаПоловина правительства пересядет на новые места

Уже несколько дней в прессе и на Telegram-каналах обсуждаются версии, кто должен войти в новый состав правительства, а кто – лишиться своего поста.
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Половина правительства пересядет на новые места

Независимая газета11:49

Мишустин на первом заседании поручил кабмину заняться поправками в бюджет для исполнения послания Путина

Эхо Москвы16:01
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Политика

Объявлен состав нового российского правительства

Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Суть событий 12:34
Гаджеты

Huawei обновит смартфоны до EMUI 10

TelecomDaily вчера в 01:50
Происшествия

Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
Lenta.ru 13:01
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Политика

Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Радикальные изменения произошли в финансово-экономическом блоке.
Ведомости 13:09
Экономика

Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году

Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций.
REGNUM вчера в 10:49
Игры

Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля

Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
Astera 10:39
Политика

Путин провел встречу с Чайкой и Красновым

Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим генеральным прокурором Юрием Чайкой и кандидатом на этот пост Игорем Красновым.
ПолитРоссия 07:51
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Политика

Индексацию пенсий закрепят в Конституции

В пакете поправок в Конституцию, внесенных Президентом России Владимиром Путиным в Государственную Думу, содержатся нормы по регулярной индексации пенсий, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 22:15
Общество

У станции метро «Пионерская» в Петербурге возведут многоэтажный ТРЦ

Затянувшиеся планы по возведению торгово-развлекательного центра (ТРЦ) возле станции метро «Пионерская» на синей ветке Петербургского метрополитена все же будут реализованы к 2023 году.
REGNUM 06:08
Общество

Джефф Безос возглавил список богатейших людей мира

Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
News.ru 13:35
Хоккей

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером правительства

Бывший глава оргкомитета «Сочи-2014», президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.
РБК 12:52
Экономика

На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров

По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
REGNUM вчера в 07:33
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM 04:31
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Российская газета 13:59
Политика

Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
REGNUM 14:00
Происшествия

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
ТАСС 06:42
Политика

Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
Piter.tv 08:12
Общество

В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса

Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 14:21
Политика

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Lenta.ru 06:38
Энергетика

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.
РБК 16:00
Общество

Грета Тунберг пригрозила мировым СМИ с трибуны форума в Давосе

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа.
REGNUM 05:40
Футбол

Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком»

Аргументы и Факты 05:19
Культура

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 13:35
Здоровье

В России зафиксировали низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

На третьей неделе 2020 года на территории Российской Федерации по-прежнему зарегистрирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Известия вчера в 22:05
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Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»

Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
StarHit.ru 14:00
Здоровье

Один из членов семьи с редкой болезнью умер в Нижегородской области

Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием (болезнь Фабри), умер на 52 году жизни.
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Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
ТАСС Спорт 16:05
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Скворцова Вероника Игоревна
Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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