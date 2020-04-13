Коронавирус

Вечерняя КазаньВечерняя КазаньПоловина работающих россиян сообщили о сокращении доходов

Почти 50 процентов работающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса, передает РБК. 42 процента опрошенных сообщили о переходе на экономию средств, 40 процентов пытаются найти дополнительные источники заработка.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось

Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса

Наиболее массовое последствие кризиса — снижение доходов российских семей, почти половина работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала эпидемии COVID-19 в России, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).
РБКвчера в 10:09

Подробнее о событии

Почти половина россиян боится, что из-за коронавируса им перестанет хватать денег на продукты

URA.Ruвчера в 15:31

Опрос: Половина работающих россиян заявили о сокращении доходов

Росбалтвчера в 10:28

Опрос: почти у половины работающих россиян снизились доходы из-за пандемии

Дождьвчера в 12:09

Половина работающих россиян рассказали о сокращении доходов из-за коронавируса

Forbesвчера в 12:02

Половина работающих россиян говорит о сокращении своих доходов

Аргументы неделивчера в 11:43

Опрос: Почти у половины работающих россиян снизились доходы из-за пандемии

Эхо Москвывчера в 14:01

Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса

РБКвчера в 10:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 05:10, Ашберн
Технологии

Apple и Google оснастят свои ОС системой мониторинга коронавируса

Идею реализуют в два этапа: уже в мае появится интерфейс для взаимодействия между Android и iOS – он позволит использования официальных приложений систем здравоохранения.
Деловое.ТВ 12 апреля в 05:51
62
Общество

Китай проводит клинические испытания трех вакцин от коронавируса

17 марта власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний первой в стране вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 04:09
Политика

Путин участвует во встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции

Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа.
ТАСС 04:25
Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
1,4K
Политика

Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным

Ранее, в воскресенье, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин не обсуждали тему стратегических наступательных вооружений во время телефонного разговора.
РБК вчера в 22:22
44
Общество

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва вчера в 17:35
283
Здоровье

В Новосибирске заразился коронавирусом фельдшер скорой помощи

В Новосибирске заразился коронавирусом фельдшер скорой помощи. После этого он еще неделю ездил на вызовы.
Любимый город 12 апреля в 07:30
32
Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
846
Транспорт

В автобусах Южно-Сахалинска пассажиров обязали носить маски

Пассажирам общественного транспорта в Южно-Сахалинске необходимо будет носить медицинские маски, 14 апреля сообщает пресс-служба городской мэрии.
ИА Красная Весна 03:17
Происшествия

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
105
Экономика

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12 апреля в 12:08
3,3K
Общество

В Тульской области губернатор получит дополнительные полномочия при ЧС

Законопроект, наделяющий губернатор Тульской области дополнительными полномочиями, внесён в Тульскую областную думу.
REGNUM 03:22
6
Общество

В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом

Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
14
Кино

В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv вчера в 01:55
12
Общество

В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому

Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве.
ТАСС 04:29
3
Футбол

22-летний бразильский футболист умер во время курса физиотерапии

Пресс-служба бразильского клуба «Гуарани» сообщает о кончине одного из футболистов команды.22-летний защитник Тьяго Кортес внезапно скончался во время прохождения процедур физиотерапии.O Guarany está de luto 😥Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes.
Soccer.ru 02:19
Финансы

Официальный курс доллара снизился на 23 копейки, евро — на 20

Курс доллара понизился на 22,7 копейки, составив 73,5245 рубля (73,7515 рубля на 13 апреля).
Банки.ру вчера в 06:30
Авто

Hyundai готовит новый минивэн Hyundai Custo

Автоновости дня 04:26
Общество

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
34
Общество

«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС вчера в 19:33
398
Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
983
Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек

Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM 04:20
12
Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
1,5K
Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Коммерсантъ 04:21
545
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
2,4K
Общество

Въезд в Вязьму перекрыли четырьмя блокпостами

В соответствии с изменениями, который губернатор Смоленской области внес в Указ «О введении режима повышенной готовности» с 18.00 12 апреля и до 30 апреля включительно ограничивается въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения.
Рабочий путь (г. Смоленск) 02:26
884
Политика

В России разработали препарат от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:38
1,2K
Политика

Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
33
Общество

В Красноярске сотрудники центра ФМБА заразились коронавирусом

У пяти работников центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красноярске обнаружили коронавирус.
Аргументы и Факты 03:46
7
Происшествия

На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ

По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное