Коронавирус
Вечерняя КазаньПоловина работающих россиян сообщили о сокращении доходов
Почти 50 процентов работающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса, передает РБК. 42 процента опрошенных сообщили о переходе на экономию средств, 40 процентов пытаются найти дополнительные источники заработка.
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с чего всё началось
Наиболее массовое последствие кризиса — снижение доходов российских семей, почти половина работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала эпидемии COVID-19 в России, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).РБКвчера в 10:09
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Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Происшествия
Медики разгадали феномен «неболеющего» украинского региона
Оказалось, что медики ранее неправильно брали анализы. Этим объясняется феномен "неболеющей" области.
Pravda.Ru 12 апреля в 10:42
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Кино
«Тролли 2» установили рекорд сборов за первый уик-энд онлайн-проката
Представители платформы FandangoNow добавили, что предзаказы на «Троллей 2» в первый день и за выходные превысили показатели за всю историю существования сервиса.
News.ru 07:41
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Общество
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РИА Новости 12 апреля в 17:44
Наука
Пятидневное голодание превратило мальков японской рыбки в самцов
После пяти дней голодовки самки японской медаки (Oryzias latipes) меняют пол.
Территория новостей 02:54
Политика
США начали расследование из-за эпидемии коронавируса
Председатель комитета сенатор Рон Джонсон заявил, что США намерены установить виновных в распространении вируса, в частности, определить долю ответственности Китая.
Росбалт 03:23
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 07:16
Экономика
Эксперты сообщили о резком росте оптовых цен на гречку
Оптовые цены на гречку на прошлой неделе резко выросли, показал мониторинг аналитической компании «ПроЗерно» (есть у «Интерфакса»).
Коммерсантъ 04:59
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia 08:53
Общество
Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками
Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.
РИА Новости 08:36
Общество
Роспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для россиян, которые находятся в режиме самоизоляции или карантина.
Российская газета 03:37
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Кино
Джеймс Ганн уточнил судьбу «Стражей Галактики 3»
Kinonews.ru вчера в 08:01
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.
Газета.Ru вчера в 08:36
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы тесты на коронавирус показали положительный результат, об этом РБК сообщил сотрудник хирургического отделения стационара Игорь Микаелян и подтвердил другой медработник этого стационара.
РБК 08:38
Кино
На Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Пользователи сети обратили внимание, что версия мелодрамы «Всплеск» на Disney+ отличается от оригинала — в ней зацензурили моменты с частичной наготой актрисы Дэрил Ханны.
Игромания.ру 09:04
Общество
Губернатор ввел режим ЧС в двух территориях Кузбасса
Сергей Цивилев ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого муниципального района и Киселёвского городского округа.
Аргументы и Факты - Кузбасс 06:31
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Общество
На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей
Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
Политика
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
Авто
Renault меняет стратегию на рынке Китая
Движок 09:04
Шоу-бизнес
Евгения Медведева опубликовала фотографию в обтягивающем платье
На снимке Евгения Медведева запечатлена в профиль. На фигуристке надето черное платье, подчеркивающее фигуру молодой спортсменки.
RuNews24.ru вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Актриса Кейт Бекинсейл завела роман с молодым музыкантом
Голливудская актриса Кейт Бекинсейл начала встречаться с молодым музыкантом Гуди Грейсом. Известно, что ее избраннику 22 года.
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Экономика
МВФ прогнозирует падение экономики России на 5,5%
Международный валютный фонд прогнозирует падение российской экономики на 5,5% в 2020 году на фоне коронавируса.
Газета.Ru 08:46