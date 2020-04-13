Коронавирус

Вечерняя КазаньВечерняя КазаньПоловина работающих россиян сообщили о сокращении доходов

Почти 50 процентов работающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса, передает РБК. 42 процента опрошенных сообщили о переходе на экономию средств, 40 процентов пытаются найти дополнительные источники заработка.
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с чего всё началось

Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса

Наиболее массовое последствие кризиса — снижение доходов российских семей, почти половина работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала эпидемии COVID-19 в России, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).
РБКвчера в 10:09

Подробнее о событии

Половина работающих россиян говорит о сокращении своих доходов

Аргументы неделивчера в 11:43

Опрос: Почти у половины работающих россиян снизились доходы из-за пандемии

Эхо Москвывчера в 14:01

Опрос: почти у половины работающих россиян снизились доходы из-за пандемии

Дождьвчера в 12:09

Половина работающих россиян рассказали о сокращении доходов из-за коронавируса

Forbesвчера в 12:02

Почти половина россиян боится, что из-за коронавируса им перестанет хватать денег на продукты

URA.Ruвчера в 15:31

Опрос: Половина работающих россиян заявили о сокращении доходов

Росбалтвчера в 10:28

Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса

РБКвчера в 10:09
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Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

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RT на русском 05:55
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Происшествия

Медики разгадали феномен «неболеющего» украинского региона

Оказалось, что медики ранее неправильно брали анализы. Этим объясняется феномен "неболеющей" области.
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
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Кино

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Представители платформы FandangoNow добавили, что предзаказы на «Троллей 2» в первый день и за выходные превысили показатели за всю историю существования сервиса.
News.ru 07:41
Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Наука

Пятидневное голодание превратило мальков японской рыбки в самцов

После пяти дней голодовки самки японской медаки (Oryzias latipes) меняют пол.
Территория новостей 02:54
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Политика

США начали расследование из-за эпидемии коронавируса

Председатель комитета сенатор Рон Джонсон заявил, что США намерены установить виновных в распространении вируса, в частности, определить долю ответственности Китая.
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Кино

Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва

Игромания.ру 07:16
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Экономика

Эксперты сообщили о резком росте оптовых цен на гречку

Оптовые цены на гречку на прошлой неделе резко выросли, показал мониторинг аналитической компании «ПроЗерно» (есть у «Интерфакса»).
Коммерсантъ 04:59
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна

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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
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Общество

Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками

Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для россиян, которые находятся в режиме самоизоляции или карантина.
Российская газета 03:37
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Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
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Кино

Джеймс Ганн уточнил судьбу «Стражей Галактики 3»

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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.
Газета.Ru вчера в 08:36
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Здоровье

В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы тесты на коронавирус показали положительный результат, об этом РБК сообщил сотрудник хирургического отделения стационара Игорь Микаелян и подтвердил другой медработник этого стационара.
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Кино

На Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Пользователи сети обратили внимание, что версия мелодрамы «Всплеск» на Disney+ отличается от оригинала — в ней зацензурили моменты с частичной наготой актрисы Дэрил Ханны.
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Общество

Губернатор ввел режим ЧС в двух территориях Кузбасса

Сергей Цивилев ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого муниципального района и Киселёвского городского округа.
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Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
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Общество

На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей

Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
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Политика

Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
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Renault меняет стратегию на рынке Китая

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Шоу-бизнес

Евгения Медведева опубликовала фотографию в обтягивающем платье

На снимке Евгения Медведева запечатлена в профиль. На фигуристке надето черное платье, подчеркивающее фигуру молодой спортсменки.
RuNews24.ru вчера в 12:27
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Шоу-бизнес

Актриса Кейт Бекинсейл завела роман с молодым музыкантом

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл начала встречаться с молодым музыкантом Гуди Грейсом. Известно, что ее избраннику 22 года.
Актуальные Новости 03:09
Экономика

МВФ прогнозирует падение экономики России на 5,5%

Международный валютный фонд прогнозирует падение российской экономики на 5,5% в 2020 году на фоне коронавируса.
Газета.Ru 08:46
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