Наиболее массовое последствие кризиса — снижение доходов российских семей, почти половина работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала эпидемии COVID-19 в России, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).

с чего всё началось

Почти 50 процентов работающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса, передает РБК. 42 процента опрошенных сообщили о переходе на экономию средств, 40 процентов пытаются найти дополнительные источники заработка.

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