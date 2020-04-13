Коронавирус
РБКПоловина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса
Большая часть опрошенных (68% респондентов) уже почувствовали на себе экономические последствия распространения коронавирусной инфекции. 29% работающих участников опроса отметили, что кризис существенно сказался на доходе компании, четверть — что компания приостановила работу.
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с чего всё началось
Наиболее массовое последствие кризиса — снижение доходов российских семей, почти половина работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала эпидемии COVID-19 в России, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).РБКвчера в 10:09
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Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
REGNUM 12 апреля в 16:35
Шоу-бизнес
Свидетели выхода Надежды Бабкиной из комы передали ее первые слова
Источники «Московского комсомольца» утверждают, что первым делом, придя в сознание, Бабкина поинтересовалась, где она была.
Суть событий 02:55
Политика
Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным
Ранее, в воскресенье, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин не обсуждали тему стратегических наступательных вооружений во время телефонного разговора.
РБК вчера в 22:22
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Общество
В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом
По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки.
Kazanfirst.ru 03:34
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Вечерняя Москва вчера в 17:35
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на информацию об интересе к Ругани
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию итальянской прессы об интересе сине-бело-голубых к защитнику туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Нева Спорт вчера в 10:32
Армия и оружие
В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12
В Российской Федерации определились с концепцией нового военно-транспортного самолета, который в перспективе должен заменить Ан-12.
Российская газета вчера в 03:20
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении.
Арбуз 12 апреля в 10:03
Здоровье
Радий Хабиров о главвраче РКБ: «Ведет себя как настоящий мужчина»
Позже главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова прокомментировала ситуацию вокруг больницы.
Горобзор.ру 03:34
Происшествия
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru вчера в 04:41
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Происшествия
В Орловской области коронавирус выявили ещё у семи человек
Орел, 14 апреля 2020, 11:15 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:15
Наука
У вируса COVID-19 обнаружили слабое место
Общественное телевидение России 04:16
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Футбол
«Вратарь-гоняла». 59 лет назад голкипер Борис Разинский забил первый в истории советского футбола вратарский гол
59 лет назад, 14 апреля 1961 года во встрече ереванского «Спартака» и ЦСКА (2:4) голкипер армейцев Разинский реализовал пенальти и, таким образом, забил первый в истории советского футбола вратарский гол.
Спорт-Экспресс 03:30
Происшествия
ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля
Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля на въездах в Москву начнут проверять всех водителей, направляющихся в столицу.
Газета.Ru 03:59
Происшествия
Ещё восемь случаев заражения коронавирусом подтвердились в Хакасии
Абакан, 14 апреля 2020, 07:11 — REGNUM В Хакасии подтверждено ещё восемь случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:11
Политика
В Конгрессе США заявили, что ВОЗ «прикрывает Китай»
Ранее стало известно, что Комитет сената США по внутренней безопасности начинает масштабное расследование причин возникновения и распространения коронавируса, а также роль в этом процессе Китая и Всемирной организации здравоохранения.
REGNUM 03:08
Общество
Инвестбанкир Игорь Ложевский скоропостижно умер в Лондоне
Инвестиционный банкир, член совета директоров En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля в Лондоне от «непродолжительной болезни».
BFM.ru 04:22
Религия
РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома
В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина из-за коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.
РИА Новости 03:26
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Политика
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
Общество
Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод вчера в 04:22
Здоровье
Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус рассказал, при каких условиях страны могут снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 01:04