Наиболее массовое последствие кризиса — снижение доходов российских семей, почти половина работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала эпидемии COVID-19 в России, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).

с чего всё началось

Большая часть опрошенных (68% респондентов) уже почувствовали на себе экономические последствия распространения коронавирусной инфекции. 29% работающих участников опроса отметили, что кризис существенно сказался на доходе компании, четверть — что компания приостановила работу.

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