Коронавирус

РБКРБКПоловина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса

Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду. Опрос проводился на онлайн-панели OMI.
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Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса

Наиболее массовое последствие кризиса — снижение доходов российских семей, почти половина работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала эпидемии COVID-19 в России, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).
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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Власти Калининградской области сообщили, как долго не введут пропуска

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Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Специалисты Сбербанка предупредили о новых схемах мошенничества на фоне нового типа коронавируса.
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В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса

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Shell отказался от создания СП с «Газпром нефтью»

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