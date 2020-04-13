Коронавирус
РБКПоловина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса
Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду. Опрос проводился на онлайн-панели OMI.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Наиболее массовое последствие кризиса — снижение доходов российских семей, почти половина работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала эпидемии COVID-19 в России, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).РБК10:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество
Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
Общество
Названы наиболее востребованные профессии после пандемии
В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
Общество
У трех сотрудников Курской АЭС подозревают коронавирус
При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19.
ТАКТ-Новости 14:20
Происшествия
Не менее шести человек стали жертвами шторма в США
По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс вчера в 23:44
Общество
В Москве более 6 тыс. человек лечатся от коронавируса дома
Лечение от новой коронавирусной инфекции на дому в Москве проходят более 6 тыс. человек.
ТАСС 14:30
Культура
Онлайн-экскурсию по Третьяковке проведёт Сергей Шнуров
В рамках проекта "Искусство онлайн" в кинотеатре Окко фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по залам Третьяковской галереи.
Live24 02:38
Политика
Пушков рассказал об уготованной России роли на мировой арене
Утрата мировой гегемонии Соединенными Штатами неизбежна, на смену придет «треугольник стран» — России, Китая и США.
Известия вчера в 23:49
Финансы
Рубль начал расти по отношению к евро и доллару США
Открытие торгов Московской биржи показало рост рубля по отношению к двум основным валютам.
Карелинформ 07:00
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
В МИД РФ сообщение Госдепартамента без указания имени Гагарина назвали дезинформацией и подлым приемом эпохи постправды.
Инфорос 07:22
Игры
Для Half-Life: Alyx вышел мод, позволяющий пройти игру без VR-шлема
Российский моддер под ником r57zone опубликовал специальный драйвер для Half-Life: Alyx, с помощью которого игру можно пройти без использования шлема виртуальной реальности.
Cyber.sports.ru 06:54
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Единоборства
Украинский боец MMA рассказал о нежелании драться с россиянами
Украинский боец смешанного стиля Ярослав Амосов рассказал, что не хотел бы проводить поединки с россиянами.
Lenta.ru 15:32
Общество
У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
Политика
Особое мнение: Андрей Колесников
Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы 12:53
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Шоу-бизнес
Участнице «Холостяка» Насте Ковалевой потребовалась помощь психолога
Красивое сказочное свидание Насти Ковалевой и Антона, которое закончилось поцелуями, пришлось по душе далеко не всем участницам проекта.
Wday.ru вчера в 06:19
Наука
Описали реальные масштабы пандемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Infection Control and Hospital Epidemiology, официальная статистика распространения коронавируса расходится с реальной картиной из-за недостатка тестов и перегрузки медицинской системы.
ToDay News Ufa 12:35
Экономика
ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян
ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:18
Здоровье
Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов.
RT на русском 16:12
Кино
Режиссер рассказал о влиянии пандемии на съемки «Отряда самоубийц 2»
Режиссер Джеймс Ганн сообщил в Twitter, что дата премьеры фильма "Отряд самоубийц 2" не будет перенесена из-за коронавируса.
Газета.Ru 09:34
Общество
С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Общество
Власти Калининградской области сообщили, как долго не введут пропуска
Документ, как сообщает в понедельник, 13 апреля 2020 года, пресс-служба правительства будет определять и форму, и порядок получения подтверждающего документа.
Русский Запад 15:51
Общество
Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Специалисты Сбербанка предупредили о новых схемах мошенничества на фоне нового типа коронавируса.
МедиаПоток 02:36
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России.
Lenta.ru 07:18
Экономика
В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса
Резкий рост стоимости имбиря, лимонов и чеснока был вызван ажиотажным спросом из-за новостей о коронавирусе, а также тем, что российский рынок этих товаров в значительной степени зависит от импортных поставок.
Lenta.ru 13:46
Энергетика
Shell отказался от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости 16:06