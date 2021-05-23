В России 49% учеников 7–11-х классов копят средства для формирования финансовой подушки, сообщил ТАСС со ссылкой на опрос образовательной компании «ЯКласс». При этом половина школьников откладывает до 500 руб. в месяц.

С чего всё началось Опрос: почти 50% школьников в России откладывают по 500 рублей в месяц Около 50% опрошенных российских школьников формируют свои финансовые накопления, откладывая до 500 рублей в месяц. Чаще всего они копят для создания финансовой подушки, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела международная образовательная компания "ЯКласс". ТАСС 02:11