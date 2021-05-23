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Общество

Половина российских старшеклассников копит деньги для финансовой подушки

В России 49% учеников 7–11-х классов копят средства для формирования финансовой подушки, сообщил ТАСС со ссылкой на опрос образовательной компании «ЯКласс». При этом половина школьников откладывает до 500 руб. в месяц.В источнике
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С чего всё началось

Опрос: почти 50% школьников в России откладывают по 500 рублей в месяц

Около 50% опрошенных российских школьников формируют свои финансовые накопления, откладывая до 500 рублей в месяц. Чаще всего они копят для создания финансовой подушки, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела международная образовательная компания "ЯКласс".
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Опрос: Половина российских школьников копит деньги для финансовой подушки

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