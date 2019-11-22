В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.

с чего всё началось

В 2019 году половина российских заемщиков выплачивали по кредитам более 50% ежемесячного дохода, следует из данных Минэкономразвития, на которые ссылается в пятницу РБК. Как сообщает издание, в 2018 году доля заемщиков с таким показателем составляла 42%.

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