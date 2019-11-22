Экономика
DP.RUПоловина российских заемщиков отдают за кредиты более 50% дохода
В 2019 году половина российских заемщиков выплачивали по кредитам более 50% ежемесячного дохода, следует из данных Минэкономразвития, на которые ссылается в пятницу РБК. Как сообщает издание, в 2018 году доля заемщиков с таким показателем составляла 42%.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.РБК22 ноября в 01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Каждый второй заемщик в России отдал в 2019 году за кредиты больше 50% своего дохода
Эхо Москвы22 ноября в 02:30
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Шоу-бизнес
Обнаженная Анастасия Волочкова получила травму в ледяной купели
Анастасия Волочкова получила травму во время очередного купания в ледяной купели.
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Армия и оружие
Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году
"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Происшествия
В Челябинске мать избила грудного ребенка на глазах соседей по палате
Сообщается, что женщину вместе с грудным сыном доставили в инфекционное отделение детской больницы № 8 в Челябинске.
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Экономика
Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
Политика
Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений
Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей
Рейтинг из 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего, составил журнал Forbes.
Политика
Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
Общество
ВМФ России принял на вооружение подлодку «Петропавловск-Камчатский»
На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге в понедельник, 25 ноября, состоялась церемония принятия в состав ВМФ России дизель-электрической подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» — первой из серии субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота, передает корреспондент ИА REGNUM.
Кино
Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» могут перенести на год
Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза», съемки которого велись в Казани, могут перенести на весну 2020 года.
Общество
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Авто
Mercedes представил кроссовер Maybach GLS
Руководители немецкого автомобильного концерна Mercedes-Benz представили роскошный кроссовер Maybach GLS.
Экономика
«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году
Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Шоу-бизнес
На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице
Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Шоу-бизнес
Константин и Софья Эрнст в третий раз станут родителями
Константин и Софья Эрнст, воспитывающие двух дочерей, в третий раз станут родителями. Радостную новость рассекретили в окружении пары.
Фигурное катание
Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет
Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
Происшествия