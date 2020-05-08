Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПоловина российских застройщиков могут не сдать новостройки вовремя

Половина российских застройщиков из-за вызванного коронавирусом кризиса могут не сдать вовремя новостройки, сообщают «Известия», ссылаясь на данные опроса Института развития строительной отрасли. Как уточняется, в исследовании приняли участие более 200 компаний из 60 регионов РФ.
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с чего всё началось

Строительная пауза: 50% девелоперов рискуют не сдать дома в срок

Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, связанного с распространением COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса Института развития строительной отрасли, проведенного по заказу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Известиявчера в 17:01

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Россиянам предрекли проблемы с новыми квартирами

Lenta.ru03:00

Половина российских застройщиков могут не сдать новостройки вовремя

Аргументы и Фактывчера в 21:28

Половина застройщиков России могут не сдать дома в срок

Телеканал 360°вчера в 19:56

Коронавирус затормозит строительство жилья в России. В зоне риска — около 600 тысяч дольщиков

URA.Ruвчера в 19:16

Коронавирус грозит срывом сроков половине застройщиков в России

Вечерняя Москвавчера в 17:36

Задержки со сдачей новостроек могут коснуться до 600 тысяч дольщиков

РЕН ТВвчера в 16:14

Строительная пауза: 50% девелоперов рискуют не сдать дома в срок

Известиявчера в 17:01
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Энергетика

Росстат зафиксировал снижение цены на бензин на 1 копейку

Средние розничные цены на бензин в России снизились на 1 коп. на неделе с 20 по 26 апреля по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Росстат.
Коммерсантъ вчера в 17:22
19
Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
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Происшествия

На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи

Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 06 мая в 03:59
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Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
1
Общество

Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Шоу-бизнес

Нагиев и Пухляш из клипа Little Big устроили танцевальный баттл в Сети

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев на своей странице в соцсети опубликовал танцевальное видео, которое записал вместе со звездой клипа «Uno» группы Little Big Дмитрием Красиловым, больше известным как Пухляш.
Вечерняя Москва 04:11
14
Общество

Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь

Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
REGNUM 05:48
85
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Музыка

Little Big выпустили клип Hypnodancer

Российская группа Little Big выпустила клип на новую песню, получившую название Hypnodancer.
News.ru 05:48
3
Общество

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
119
Общество

«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
1,1K
Политика

Грузия отозвала посла с Украины

Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
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Происшествия

В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра

REGNUM 05:52
70
Общество

Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области

За сутки число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 16.
Kursk.com 04:51
29
Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую

У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
917
Общество

Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК 06 мая в 09:20
2,6K
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
4
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
19
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу об убийстве

Бывшего депутата Законодательного Собрания Краснояского края, бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве.
АБН вчера в 02:30
2,5K
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

Эхо Москвы вчера в 10:06
39
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия вчера в 10:02
299
Общество

Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
1
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
131
Политика

Путин рассказал о работе в нелегальной разведке

Президент Владимир Путин рассказал, что во время работы в органах государственной безопасности работал в основном по линии нелегальной разведки.
Взгляд.ру 04:08
40
ЖКХ

Появился график отключения горячей воды в Воронеже на май

Стало известно, когда и где в Воронеже отключат горячую воду в мае. Соответствующий график опубликовала «Квадра»-«Воронежская генерация».
TV Губерния 04:49
3
Культура

Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича

Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 06 мая в 11:49
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
37
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
11
Общество

В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома

Компания "УГМК-застройщик" приступила к сносу недостроенного многоэтажного дома, расположенного на Октябрьской площади, 5, неподалеку от здания областного правительства в Екатеринбурге.
Уралинформбюро 02:44
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