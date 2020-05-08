Экономика
Аргументы и ФактыПоловина российских застройщиков могут не сдать новостройки вовремя
Половина российских застройщиков из-за вызванного коронавирусом кризиса могут не сдать вовремя новостройки, сообщают «Известия», ссылаясь на данные опроса Института развития строительной отрасли. Как уточняется, в исследовании приняли участие более 200 компаний из 60 регионов РФ.
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с чего всё началось
Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, связанного с распространением COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса Института развития строительной отрасли, проведенного по заказу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).Известиявчера в 17:01
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Энергетика
Росстат зафиксировал снижение цены на бензин на 1 копейку
Средние розничные цены на бензин в России снизились на 1 коп. на неделе с 20 по 26 апреля по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Росстат.
Коммерсантъ вчера в 17:22
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 06 мая в 03:59
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Общество
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Нагиев и Пухляш из клипа Little Big устроили танцевальный баттл в Сети
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев на своей странице в соцсети опубликовал танцевальное видео, которое записал вместе со звездой клипа «Uno» группы Little Big Дмитрием Красиловым, больше известным как Пухляш.
Вечерняя Москва 04:11
Общество
Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь
Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
REGNUM 05:48
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Музыка
Little Big выпустили клип Hypnodancer
Российская группа Little Big выпустила клип на новую песню, получившую название Hypnodancer.
News.ru 05:48
Общество
Названа причина остановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
Политика
Грузия отозвала посла с Украины
Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
Общество
Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области
За сутки число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 16.
Kursk.com 04:51
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую
У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
Общество
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК 06 мая в 09:20
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу об убийстве
Бывшего депутата Законодательного Собрания Краснояского края, бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве.
АБН вчера в 02:30
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
Эхо Москвы вчера в 10:06
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия вчера в 10:02
Общество
Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Политика
Путин рассказал о работе в нелегальной разведке
Президент Владимир Путин рассказал, что во время работы в органах государственной безопасности работал в основном по линии нелегальной разведки.
Взгляд.ру 04:08
ЖКХ
Появился график отключения горячей воды в Воронеже на май
Стало известно, когда и где в Воронеже отключат горячую воду в мае. Соответствующий график опубликовала «Квадра»-«Воронежская генерация».
TV Губерния 04:49
Культура
Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича
Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 06 мая в 11:49
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома
Компания "УГМК-застройщик" приступила к сносу недостроенного многоэтажного дома, расположенного на Октябрьской площади, 5, неподалеку от здания областного правительства в Екатеринбурге.
Уралинформбюро 02:44