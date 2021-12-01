Крупнейшая комета, наблюдаемая в истории науки, была активна в период ее наблюдений

В новом исследовании показано, что комета Бернардинелли-Бернштейна (ББ), крупнейшая комета, когда-либо наблюдаемая в истории астрономии, уже была активной намного раньше, чем ожидалось, и это означает, что ее лед в настоящее время активно испаряется и формирует оболочку из пыли и газов, известную как кома.