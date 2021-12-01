Будьте в Плюсе

Половина россиян негативно отнеслась к идее отказаться от бумажных денег

Почти половина россиян отрицательно относятся к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом.
ТАСС
Менее трети (28%) пользуются в равной степени наличными и безналичными способами оплаты.
РБК
Как показал опрос, оплату бумажными деньгами чаще выбирают граждане в возрасте 60+ (46% платят так всегда или в большинстве случаев).
РБК
Напротив, чаще других безналичные расчеты предпочитает молодежь (56-70%) и россияне в возрасте 35-44 лет (50%).
РБК

Подробнее о событии

Опрос показал, как россияне относятся к идее об отказе от бумажных денег
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Половина россиян негативно отнеслась к идее отказаться от бумажных денег
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