В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.

с чего всё началось

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики. В 2018 году в этой группе было 42% заемщиков.

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Политика Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Футбол Определились пары стыковых матчей Лиги Наций Еще четыре команды получат заветные путевки на первенство континента, посредством стыковых матчей Лиги наций.

Фигурное катание Тарасова восхитилась победным прокатом Косторной Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась победным прокатом российской фигуристки Алены Косторной в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Происшествия В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.

Политика ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.

Общество Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.

Политика Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2» Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».

Общество Между Крымом и Турцией восстановлено паромное сообщение Директор «Южного регионального центра поддержки экспорта» Наталья Серова сообщила о возобновлении между Крымом и Турцией паромного сообщения, которое было прекращено в 2017 году.

Авто Назван тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян Главный аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля в России.

Происшествия Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Происшествия Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Транспорт Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).

Политика Сотрудник ФБР подозревается в подделке документа по «российскому делу» Одного из бывших юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года, сообщает CNN.