Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПоловина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики. В 2018 году в этой группе было 42% заемщиков.
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Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.
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