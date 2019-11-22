Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПоловина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики. В 2018 году в этой группе было 42% заемщиков.
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с чего всё началось

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.
РБК22 ноября в 01:00

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Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

Газета.Ru22 ноября в 11:26

Долговая нагрузка россиян начнет снижаться с 2021 года, считает эксперт

РИА Новости22 ноября в 05:58

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

РБК22 ноября в 01:00

Россиянам стало еще сложнее отдавать деньги банкам

Lenta.ru22 ноября в 03:23

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Коммерсантъ22 ноября в 02:17

Каждый второй заемщик в России отдал в 2019 году за кредиты больше 50% своего дохода

Эхо Москвы22 ноября в 02:30

Половина заемщиков в России отдали за кредиты большую часть дохода

Известия22 ноября в 04:53
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Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Происшествия

КСИР сообщил о предотвращённом заговоре в Иране

5 ноября 2019-го в Иране повысились цены на бензин в два раза — с 15 тыс. ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр.
News.ru 08:26
Космос

К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Rambler News Service 22 ноября в 13:51
Футбол

Матч «Лечче» — «Кальяри» перенесен на понедельник

Матч 13-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Кальяри» будет проведен в понедельник, 25 ноября, информирует пресс-служба «Кальяри».
Спорт-Экспресс 15:36
Общество

Умерла бывший ректор и президент СПбГУ Людмила Вербицкая

В Санкт-Петербурге умерла бывший ректор, президент и почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмила Вербицкая, сообщили в вузе.
Коммерсантъ 14:39
Футбол

Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Вести.Ru 13:00
Наука

Одно полушарие мозга человека может заменить другое

МонаВиста 21 ноября в 06:04
Фигурное катание

Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии

РИА Новости 05:56
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru вчера в 18:01
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости 03:48
Экономика

«Газпром» продаст на бирже 3,59% акций

Компания "Газпром газораспределение" продаст на Московской бирже пакет акций материнской компании.
РИА Новости 21 ноября в 04:51
Кино

Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России

Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Российская газета вчера в 11:44
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ

По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
RT на русском 13:22
Футбол

Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Вести.Ru 10:06
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

Finnair отменила все рейсы в Россию в понедельник из-за забастовки

Авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию и обратно, выполняемые в понедельник, из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиационной отрасли (IAU) с почтальонами, следует из сообщения перевозчика.
РИА Новости 14:09
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Транспорт

МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на электричках по Московским центральным диаметрам будет бесплатным в течение двух недель, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" в воскресенье вечером.
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Энергетика

В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти

"С учетом роста на 10% цены на нефть, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", - проинформировали в "Белнефтехиме".
ТАСС вчера в 11:24
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

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Ученые назвали простой способ повышения самооценки

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После задымления в российской шахте пропали трое горняков

После задымления на одной из нефтяных шахт в Республике Коми без вести пропали три человека.
Lenta.ru 14:52
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

Sport24.ru 15:37
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Теннис

Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса

В Мадриде завершился розыгрыш Кубка Дэвиса. В финале сборная Испании победила команду Канады и в шестой раз стала победительницей турнира.
Вести.Ru 15:43
Футбол

Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку

RT на русском 14:11
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Онкологи назвали 5 причин рака, которые человек может избежать

Врач-онколог из Германии назвал пять причин рака, которые человек сам в состоянии легко избежать.
Ugpressa.ru вчера в 22:52
Общество

Бренд Loewe извинился за напоминающую форму узников концлагерей одежду

В ноябрьской коллекции люксовой модной марки Loewe нашли одежду, напоминающую форму узников концлагерей – бренд уже принес извинения и убрал скандальную коллекцию из продажи, сообщает "Медуза".
Толк 09:11
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