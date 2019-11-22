Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПоловина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики. В 2018 году в этой группе было 42% заемщиков.
Читать в источнике
Комментировать164
с чего всё началось

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.
РБКвчера в 01:00

Подробнее о событии

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

Газета.Ruвчера в 11:26

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Коммерсантъвчера в 02:17

Половина заемщиков в России отдали за кредиты большую часть дохода

Известиявчера в 04:53

Россиянам стало еще сложнее отдавать деньги банкам

Lenta.ruвчера в 03:23

Долговая нагрузка россиян начнет снижаться с 2021 года, считает эксперт

РИА Новостивчера в 05:58

Каждый второй заемщик в России отдал в 2019 году за кредиты больше 50% своего дохода

Эхо Москвывчера в 02:30

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

РБКвчера в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:52, Ашберн
Здоровье

Геронтолог назвал признаки преждевременного старения

Существуют определенные нормативы для разных возрастных групп и, если изменения этих показателей выходят за рамки нормы и приближаются к более старшей возрастной группе, очевидно, имеет место преждевременное старение.
Вечерняя Москва 05:05
Политика

Путин заявил, что единороссы должны «терзать» и «трясти» чиновников

Выступая на съезде «Единой России», президент Владимир Путин заявил, что партия не должна соглашаться со всеми решениями и высказываниями чиновников, даже если те «считают себя членами партии и подчеркивают близость к ней».
Коммерсантъ 06:43
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service вчера в 12:58
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Общество

Анатолий Вассерман прокомментировал возвращение в Россию Софии Ротару

Российская газета 06:03
Спорт

РУСАДА захотели признать несоответствующим антидопинговому кодексу

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Lenta.ru вчера в 17:48
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Со своей практики, и основываясь на опыте коллег, Мясников отмечает, что часто, как это ни парадоксально, россияне игнорируют серьезные симптомы, но при этом с теми проблемами, которые можно решить самостоятельно, бегут к врачу или вызывают «скорую помощь».
Shraibikus News 20 ноября в 08:01
Технологии

Началась разработка системы управления двигателем ПД-35

Предприятие «Электропривод» холдинга «Технодинамика» начало разработку компонентов системы управления двигателем ПД-35, который предназначен для установки на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты.
Политическая Экспертиза 06:37
Политика

Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Вашингтона и Токио

Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс США и Японии, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 00:24
Фигурное катание

Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Известия 05:46
Политика

МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 07:40
Общество

Путин назвал чушью повышение цен на справку для водителей

Президент России Владимир Путин назвал повышение цен на справку, необходимую для оформления водительских прав, чушью.
Известия 21 ноября в 07:29
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Коммерсантъ 06:26
Армия и оружие

Путин рассказал о превосходстве современного российского оружия

Профиль вчера в 07:06
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 05:39
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову

Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Evo-rus.com 07:03
Футбол

Хавбек «Челси» Баркли был заснят полуголым в ночном клубе

Во время паузы на матчи сборных полузащитник «Челси» Росс Баркли отдыхал в ОАЭ.
Metaratings 05:28
Транспорт

Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
РИА Новости 21 ноября в 06:31
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Авто

Представлен первый кроссовер от Aston Martin

Компания Aston Martin представила в Пекине первый за свою историю кроссовер.
АвтоВзгляд 20 ноября в 08:00
Здоровье

Что делать с экономикой Украины толком не знает никто

На самом деле никто толком не знает.
Новостной фронт 21 ноября в 05:03
Культура

Российский участник детского Евровидения рассказал о своем состоянии

Российский участник международного конкурса "Детское Евровидение-2019" 13-летний Денберел Ооржак успешно провел вторую репетицию и принял решение меньше волноваться, сообщили в пресс-службе "Академии Игоря Крутого".
РИА Новости вчера в 07:49
Здоровье

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru вчера в 16:48
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Культура

Пиар-директор Началовой сообщила о выпуске неизданных песен певицы

Аргументы и Факты 04:02
Происшествия

МВД Абхазии заявило о двух погибших в перестрелке в Сухуме

РИА Новости вчера в 11:02
Космос

Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле

На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.
Псковское агентство информации вчера в 15:00
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Известия 07:15
Общество

Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море

В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
Lenta.ru 04:20
Музыка

U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет

Второе место в списке заняла британская рок-группа The Rolling Stones с $929 млн прибыли, а на третьей строчке оказался британец Эд Ширан, который лишь немного уступил коллективу под руководством Мика Джаггера.
ТАСС 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное