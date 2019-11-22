В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.

с чего всё началось

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики. В 2018 году в этой группе было 42% заемщиков.

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

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