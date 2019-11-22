В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.

с чего всё началось

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики. В 2018 году в этой группе было 42% заемщиков.

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Экономика «Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.

Общество Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.

Происшествия После обысков задержан бывший глава «Водоканала Санкт-Петербурга» Бывший генеральный директор подведомственного Смольному ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков задержан сотрудниками полиции в ходе следственно-оперативных мероприятий по факту причинения ущерба предприятию.

Политика США грозят Египту санкциями в случае закупки российских истребителей В Вашингтоне заявляют, что использование Су-35 и других российских систем вооружения может создать «угрозу» для способности Египта действовать совместно с военными США и других стран НАТО.

Происшествия Аспирант МГУ выпал из окна общежития Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия Пассажир упал на пути в метро Петербурга Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».

Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Политика Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину.

Политика Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2» Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».

Происшествия Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве Взрыв прогремел в жилом доме на улице Гончарова в Киеве. Как сообщает "112.ua", инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 22 октября.

Космос Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.

Авто Представлен кабриолет Lexus LC 500 Компания Lexus привезла на автосалон в Лос-Анджелес открытую версию купе Lexus LC 500.

Авто Назван наиболее выгодный для россиян тип автомобиля Автомобили на бензине и "тяжелом" топливе, расходующие в среднем около 9 л на 100 км, "съедают" в неделю 1,3 тыс. руб. Несмотря на очевидную выгоду в эксплуатации, пока электрокары остаются малодоступными для россиян: линейка, представленная на отечественном рынке, достаточно скудная, а цены новых авто – высокие.

Шоу-бизнес 66-летняя Проклова испытывает удовольствие от пластики Актриса раскрыла секрет своей молодости Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова из года в год радует публику своим цветущим видом.

Общество Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.