Экономика
ИзвестияПоловина заемщиков в России отдали за кредиты большую часть дохода
Половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) более 50% и выше. Эти граждане тратят на погашение кредитов более половины ежемесячного дохода.
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В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.РБКвчера в 01:00
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Каждый второй заемщик в России отдал в 2019 году за кредиты больше 50% своего дохода
Эхо Москвывчера в 02:30
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