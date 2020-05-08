Экономика
ИзвестияПоловина застройщиков в России могут не сдать новостройки вовремя
Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, который связан с распространением коронавирусной инфекции.
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Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, связанного с распространением COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса Института развития строительной отрасли, проведенного по заказу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения
Газета.Ru вчера в 17:15
Экономика
Российский IТ-бизнес может стать убыточным
По расчетам Минкомсвязи, если правительство не одобрит ранее предложенные меры по поддержке отрасли, по итогам 2020 г. прибыль IТ-компаний сократится на 30 млрд руб. и составит 93 млрд руб.
Ведомости вчера в 17:02
Общество
В России выявили более 10,6 тысячи новых случаев коронавируса
Более 10,6 тысячи новых случаев выявили в России за последние сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Радио Sputnik 03:33
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
Авто
Объявлены кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье
Эксперты "Российской газеты" составили рейтинг вседорожников "прошлых лет", которые способны с легкостью покорить бездорожье и дадут фору настоящим внедорожникам.
Новые автомобили 06 мая в 03:11
Космос
Virgin Galactic и NASA объявили о разработке сверхзвукового самолета
Американская компания Virgin Galactic совместно с NASA объявили о намерении создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации.
Ридус 06 мая в 10:11
Общество
В Новосибирске продлят режим самоизоляции после 11 мая
Режим самоизоляции для граждан, введённый в Новосибирской области из-за коронавируса, после 11 мая снят не будет; в регионах ещё не достигнут пик заболеваемости.
Сиб.фм 01:19
Общество
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости вчера в 05:55
Политика
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против России
Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение ЕС о продлении индивидуальных санкций против российских граждан, сообщается в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Политика
Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Авто
ГАЗ снял с производства старые ГАЗоны
На официальной портале Горьковского автозавода исчезли среднетоннажные грузовики «ГАЗон», которые имели угловатые кабины классического образца от ГАЗ-3307.
Тарантас Ньюс 06 мая в 03:19
Футбол
Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»
Экс-защитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал о договорном матче столичного клуба, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 02:21
Общество
Познер заявил об отвращении к программе Михалкова «Бесогон ТВ»
Телеведущий Владимир Познер заявил, что испытал чувство отвращения после просмотра авторской программы «Бесогон ТВ» режиссера Никиты Михалкова.
Московский Комсомолец 01:53
Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 01:16
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Культура
Главред радио «Китап»: Эфиры будут посвящены песням и литературе
На новом радио «Китап» планируется к концу этого года разделить эфир на две тематические части: одна половина будет занимать песни, другая – литературное чтение, сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на главного редактора радиостанции «Китап» Алмаза Миргаязова.
Кайбицкие зори 02:53
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Экономика
Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч
RT на русском вчера в 20:32
Общество
Названа цена аренды зала «Крокус Экспо» под госпиталь
Стоимость аренды зала "Крокус Экспо", который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.
РИА Новости вчера в 10:57
Общество
На новый инфекционный центр в Саратове будут тратить по 390 млн рублей в год
Финансирование работы нового инфекционного центра в Саратове обойдется примерно в 390 млн рублей в год.
Взгляд-инфо 03:35
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов
В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L.
Astera вчера в 05:25
Футбол
Эктор Эррера: «Месси или Роналду? Выберу природный талант Лионеля»
Уважаю и обожаю каждого из них. Выберу Месси из-за его природного таланта.
Soccer.ru 03:29
Общество
В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса
Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38