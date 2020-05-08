Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, связанного с распространением COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса Института развития строительной отрасли, проведенного по заказу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

с чего всё началось

Половина российских застройщиков из-за вызванного коронавирусом кризиса могут не сдать вовремя новостройки, сообщают «Известия», ссылаясь на данные опроса Института развития строительной отрасли. Как уточняется, в исследовании приняли участие более 200 компаний из 60 регионов РФ.

Половина российских застройщиков могут не сдать новостройки вовремя

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