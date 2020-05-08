Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПоловина российских застройщиков могут не сдать новостройки вовремя

Половина российских застройщиков из-за вызванного коронавирусом кризиса могут не сдать вовремя новостройки, сообщают «Известия», ссылаясь на данные опроса Института развития строительной отрасли. Как уточняется, в исследовании приняли участие более 200 компаний из 60 регионов РФ.
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с чего всё началось

Строительная пауза: 50% девелоперов рискуют не сдать дома в срок

Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, связанного с распространением COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса Института развития строительной отрасли, проведенного по заказу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Известиявчера в 17:01

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Коронавирус грозит срывом сроков половине застройщиков в России

Вечерняя Москвавчера в 17:36

Половина российских застройщиков могут не сдать новостройки вовремя

Аргументы и Фактывчера в 21:28

Половина застройщиков России могут не сдать дома в срок

Телеканал 360°вчера в 19:56

Коронавирус затормозит строительство жилья в России. В зоне риска — около 600 тысяч дольщиков

URA.Ruвчера в 19:16

Россиянам предрекли проблемы с новыми квартирами

Lenta.ru03:00

Задержки со сдачей новостроек могут коснуться до 600 тысяч дольщиков

РЕН ТВвчера в 16:14

Строительная пауза: 50% девелоперов рискуют не сдать дома в срок

Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие

Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57

Российская газета 02:25
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Финансы

Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Сбербанк 8 мая понизил ставки рублевых вкладов базовой линейки для розничных клиентов в среднем на 0,35 процентного пункта (п. п.) с 2,7–4,5 до 2,35–4,15% годовых без учета капитализации дохода, следует из тарифов на сайте банка.
Ведомости 04:56
2
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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Общество

Врач посоветовал россиянам носить запасные маски

В весенний период стоит носить с собой запасные медицинские маски, так как в случае дождя маска намокнет и потеряет защитные свойства.
Известия 04:57
5
Общество

ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
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Игры

Microsoft показала метку адаптированных игр для Xbox Series X

Astera вчера в 05:30
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Экономика

Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

Коммерсантъ вчера в 22:59
1
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 18:57
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Происшествия

МК сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества «Омбудсмен полиции»

Газета "Московский комсомолец" сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества "Омбудсмен полиции".
Эхо Москвы 05:05
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,5K
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
6
Экономика

Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%

Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил Росстат.
РБК вчера в 14:06
13
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
11
Общество

Путешествия назвали основной причиной распространения коронавируса

Ученые считают, что коронавирус распространился по миру из-за путешествий.
Телеканал 360° 02:13
1
Политика

Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины

У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
542
Общество

Госдума рассмотрит новые проекты о помощи гражданам и бизнесу

Госдума на следующей неделе проведет три пленарных заседания, где будут рассмотрены законопроекты о помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии.
Российская газета 05:21
Наука

Изменение климата может разбудить в Индийском океане Эль-Ниньо

Planet Today 06 мая в 17:21
2
Общество

Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски

По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
16
Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Lenta.ru вчера в 14:02
4
Шоу-бизнес

«Ему виднее»: Сутулова раскритиковала Васильева за разбор ее стиля

Дни24 05:30
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
13
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
3
Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:16
Происшествия

В Оренбургской области арестован священник по делу о растлении детей

В 2019 году в Оренбургской области было возбуждено уголовное дело в отношении настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, которого обвиняют в растлении детей.
Znak.com 04:08
1
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,4K
Политика

Путин назвал умение не жалеть себя характерной чертой россиян

Президент Владимир Путин назвал умение россиян не жалеть себя характерной чертой народа.
Lenta.ru 04:25
3
Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,8K
Единоборства

Промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко или Харитоновым

По словам промоутера, оппонентом 53-летнего американца мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств - Александр Емельяненко или Сергей Харитонов.
Газета.Ru 06 мая в 14:16
2
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
6
Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
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