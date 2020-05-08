Экономика
Аргументы и ФактыПоловина российских застройщиков могут не сдать новостройки вовремя
Половина российских застройщиков из-за вызванного коронавирусом кризиса могут не сдать вовремя новостройки, сообщают «Известия», ссылаясь на данные опроса Института развития строительной отрасли. Как уточняется, в исследовании приняли участие более 200 компаний из 60 регионов РФ.
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с чего всё началось
Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, связанного с распространением COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса Института развития строительной отрасли, проведенного по заказу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57
Российская газета 02:25
Финансы
Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января
Сбербанк 8 мая понизил ставки рублевых вкладов базовой линейки для розничных клиентов в среднем на 0,35 процентного пункта (п. п.) с 2,7–4,5 до 2,35–4,15% годовых без учета капитализации дохода, следует из тарифов на сайте банка.
Ведомости 04:56
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Общество
Врач посоветовал россиянам носить запасные маски
В весенний период стоит носить с собой запасные медицинские маски, так как в случае дождя маска намокнет и потеряет защитные свойства.
Известия 04:57
Общество
ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
Игры
Microsoft показала метку адаптированных игр для Xbox Series X
Astera вчера в 05:30
Экономика
Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 18:57
Происшествия
МК сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества «Омбудсмен полиции»
Газета "Московский комсомолец" сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества "Омбудсмен полиции".
Эхо Москвы 05:05
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Экономика
Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%
Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил Росстат.
РБК вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
Путешествия назвали основной причиной распространения коронавируса
Ученые считают, что коронавирус распространился по миру из-за путешествий.
Телеканал 360° 02:13
Политика
Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины
У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
Общество
Госдума рассмотрит новые проекты о помощи гражданам и бизнесу
Госдума на следующей неделе проведет три пленарных заседания, где будут рассмотрены законопроекты о помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии.
Российская газета 05:21
Наука
Изменение климата может разбудить в Индийском океане Эль-Ниньо
Planet Today 06 мая в 17:21
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
Армия и оружие
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Lenta.ru вчера в 14:02
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
В Оренбургской области арестован священник по делу о растлении детей
В 2019 году в Оренбургской области было возбуждено уголовное дело в отношении настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, которого обвиняют в растлении детей.
Znak.com 04:08
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Политика
Путин назвал умение не жалеть себя характерной чертой россиян
Президент Владимир Путин назвал умение россиян не жалеть себя характерной чертой народа.
Lenta.ru 04:25
Единоборства
Промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко или Харитоновым
По словам промоутера, оппонентом 53-летнего американца мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств - Александр Емельяненко или Сергей Харитонов.
Газета.Ru 06 мая в 14:16
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29