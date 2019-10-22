с чего всё началось

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причем число таких семей немного выросло: в первом квартале этого года их было 49,2 процента, сообщает News.Ru.

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Общество В Петербурге распалась ресторанная империя Компания Food Retail Group, которая на пике своего развития входила в число крупнейших ресторанных холдингов Петербурга, превратилась в разрозненные сети с разными владельцами.

Происшествия В Испании россиянина заподозрили в убийстве жены В городе Дения испанской провинции Аликанте по подозрению в убийстве 44-летней гражданки России задержали ее мужа, также россиянина, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.

Политика В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана В Сочи начались переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком составе, пишет РИА Новости.

Общество Новый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол Новый император Японии Нарухито объявил о восшествии на престол. Церемонию транслировали все телеканалы страны.

Политика Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом» Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Общество УФАС Санкт-Петербурга опровергло слухи о росте цен на гречку УФАС Санкт-Петербурга провело проверку и опровергло слухи о росте цен на гречку.

Общество Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.

Общество Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Общество На Ольгу Бузову подали в суд: певица закрыла в Москве все свои рестораны Миллионы Ольги Бузовой незыблемы разве что в Инстаграме - на страничку поющей ведущей подписаны 16,3 млн поклонников, и их количество постоянно растет.

Происшествия Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата Марианна Вшикова, сестра выступавшего за черняховский «Прогресс» Ивана Вшикова, обвинила полицию в смерти своего брата.

Экономика Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.

Общество Экс-глава НПО «Космос» Черняков попросил выдать его России Задержанный в Республике Польша экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков заявил о желании быть выданным России.

Наука На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.

Армия и оружие В России разработали новый боевой модуль в калибре 57 мм В России разработали боевой модуль в калибре 57 мм, который пока нигде не демонстрировали.

Общество Поступать в российские вузы можно будет онлайн, заявил Медведев Россия работает над возможностью поступления в высшие учебные заведения посредством интернета, для реализации такого проекта отобрано более 50 вузов, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Финансы Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б. п. до 6,5%, а на следующем заседании в декабре может снизить ее еще на 50 б.п. до 6%, прогнозирует главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.

Армия и оружие СМИ признали превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2» Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.

Кино Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.

Шоу-бизнес Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.