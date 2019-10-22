Общество

Вести.RuВести.RuПоловине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причем число таких семей немного выросло: в первом квартале этого года их было 49,2 процента, сообщает News.Ru.
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с чего всё началось
В России снижается доля наименее обеспеченных групп населения, свидетельствуют данные
 Росстата, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения.
РИА Новости04:13

Подробнее о событии

Экономист рассказал, почему половине россиян не хватает денег на еду и одежду

URA.Ru07:28

Сокращается доля семей, которым не хватает денег на еду и одежду

Газета.Ru08:25

Росстат назвал долю семей, которым хватает денег на еду и одежду

РИА Новости05:59

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Эхо Москвы07:03

В Росстате рассказали о доле наименее обеспеченных групп населения

RT на русском04:21

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04:36

Российских семей с низкими доходами стало меньше

Lenta.ruвчера в 22:16
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии

Если власти США не выполнят своих обещаний по выводу курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока Сирии, Турция готова возобновить военную операцию «Источник мира».
REGNUM 08:44
Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Газета.Ru 08:36
Происшествия

Билетеры кинотеатра в «Зимней вишне» в начале пожара были в сауне

Российская газета 08:24
Происшествия

В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку

РИА Новости 08:09
Экономика

Forbes сообщил о росте состояния миллиардера Богуславского на $600 млн

Миллиардер Леонид Богуславский разбогател на $600 млн после сентябрьского IPO американской ИТ-компании Datadog, следует из подсчетов журнала Forbes.
РБК 06:04
Шоу-бизнес

Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой

Телепрограмма вчера в 03:21
Происшествия

Российское судно потеряло ход в Баренцевом море

Промысловое судно потеряло ход в Баренцевом море из-за намотки сети на винт, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
ТАСС 08:00
Кино

«Фонд кино» назвал самые провальные фильмы с госфинансированием

Большинство фильмов, получивших финансовую поддержку от «Фонда кино», не окупились в прокате. Такие данные обнародовал сам фонд.
Политсовет 07:50
Происшествия

В Петербурге нашли 12-летнего мальчика, который не вернулся с пробежки

В Санкт-Петербурге полицейские нашли 12-летнего мальчика, который не вернулся домой после пробежки.
АиФ Санкт-Петербург 08:50
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Общество

Названа самая бесполезная бытовая техника в России

Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 07:45
Экономика

РСПП попросил Минфин расширить налоговые льготы для крупных холдингов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к Минфину с предложением об улучшении налогового режима для крупных холдингов.
Известия 07:46
Здоровье

После отказа от курения необходимо есть растительную пищу

Пережить отказ от сигарет поможет растительная пища. А вот сладкая и острая еда усиливают тягу к никотину.
Соловей.Инфо 06:37
Происшествия

СК возбудил дело после убийства двух человек в хостеле в Новой Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на шестерых человек в хостеле в Новой Москве.
ТАСС 06:24
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Политика

Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне

Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
RT на русском 08:14
Армия и оружие

NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана

Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Здоровье

Александр Усс навестил в больнице пострадавших при прорыве дамбы

Наш Красноярский край 08:28
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Lenta.ru 08:46
Кино

Эмилию Кларк расстроила критика «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в фантастическом сериале "Игра престолов", отреагировала на негативные отзывы о концовке шоу.
Газета.Ru 08:46
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Космос

Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»

News.ru вчера в 08:09
Происшествия

Убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок

Забайкальский краевой суд вынес приговор Алексею Фирулеву, которого признали виновным в убийстве 12-летней девочки в 2018 году.
Известия 08:48
Авто

Новый BMW M3 заметили без камуфляжа

Под капотом может оказаться 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» S58, известная нам по кроссоверам X3 M и X4 M. Ранее глава подразделения BMW M Маркус Флаш намекал, что M3 оснастят модернизированной версией S58, это может означать, что модификации Competition может превысить отметку в 510 л.с. Дата презентации BMW M3 шестого поколения пока не объявлена.
Тарантас Ньюс 07:26
Политика

Зеленскому пригрозили немирным Майданом

Евродепутат пояснила, что каждый раз, когда на Украине менялась власть, система коррупции и влияние олигархов оставались прежними, и Зеленскому необходимо нивелировать их влияние.
Lenta.ru 08:51
Общество

Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Чемпионат 08:45
Футбол

Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча

Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.
Discover24 08:06
Кино

Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»

Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.
Российская газета 20 октября в 13:20
Общество

Император Японии Нарухито официально взошел на престол

Император Японии Нарухито официально объявил о своем восхождении на престол, как того требует конституция страны и закон об императорском доме.
Комсомольская правда 07:33
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