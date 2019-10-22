с чего всё началось

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причем число таких семей немного выросло: в первом квартале этого года их было 49,2 процента, сообщает News.Ru.

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

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