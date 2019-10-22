Общество
Вести.RuПоловине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причем число таких семей немного выросло: в первом квартале этого года их было 49,2 процента, сообщает News.Ru.
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с чего всё началось
В России снижается доля наименее обеспеченных групп населения, свидетельствуют данные Росстата, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения.РИА Новости04:13
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Общество
В России могут появиться крепкие безалкогольные напитки
В России могут появиться крепкие безалкогольные напитки Основатель сети товаров для дома «Старик Хоттабыч» и бывший совладелец магазинов OBI Игорь Сосин намерен вывести на российский рынок безалкогольные напитки со вкусом виски, джина и бренди.
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Ранние оценки предполагают, что Apple отгрузит до 30 миллионов iPhone SE 2 к концу 2020 года.
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В Москве умерла дочь иранского посла
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Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
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В Кремле заявили, что переговоры Путина и Эрдогана будут сложными
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Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Отмечается, что президенты России и Франции обсудили ситуацию на Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения минских договоренностей.
Наука
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Разработчики из Obvious стали известны после того, как создали так называемую GAN-нейросеть, которая смогла рисовать в стиле великих итальянских и голландских живописцев XVII века.
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Армия и оружие
Вертолеты ВКС России сели в Сирии на бывшей базе США
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Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
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Общество
Новый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол
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Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета
Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ.
Политика
В МИД оценили возможность возобновления авиасообщения с Украиной
Сигналов от Украины начать диалог по возобновлению авиасообщения не было, дальше слов дело не пошло, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
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Шоу-бизнес
Укупник рассказал об изменах пятого мужа Лолиты
Экономика
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Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
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Гаджеты
Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены
Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Здоровье
Дневной стационар открылся в больнице поселка Маркова
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Общество
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Армия и оружие
В России разработали новый боевой модуль в калибре 57 мм
В России разработали боевой модуль в калибре 57 мм, который пока нигде не демонстрировали.
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.