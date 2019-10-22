Общество

Вести.RuВести.RuПоловине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причем число таких семей немного выросло: в первом квартале этого года их было 49,2 процента, сообщает News.Ru.
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с чего всё началось
В России снижается доля наименее обеспеченных групп населения, свидетельствуют данные
 Росстата, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения.
РИА Новости04:13

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Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Эхо Москвы07:03

Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Lenta.ruвчера в 22:16

Росстат сообщил об увеличении доли семей, которым хватает только на еду и одежду

Коммерсантъ05:57

В Росстате рассказали о доле наименее обеспеченных групп населения

RT на русском04:21

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04:36

Росстат назвал долю семей, которым хватает денег на еду и одежду

РИА Новости05:59

Половине российских семей хватает денег лишь на еду и одежду

URA.Ruвчера в 22:08
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Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
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RT на русском 06:57
Общество

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Lenta.ru 07:12
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Srnsk вчера в 20:27
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Как отметил Силуанов, если стоимость нефти понизится до 30 или даже 20 долларов за баррель, никакого вреда для накоплений России в ближайшие три года не предвидится.
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Политика

Партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде

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В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Главный тренер клуба КХЛ "Амур" Александр Гулявцев оштрафован на 300 тысяч рублей за угрозы в адрес арбитра матча против московского "Динамо" Виктора Гашилова.
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Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

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Семья не хотела заводить новых детей еще после рождения двадцатого ребенка. Ранее женщина в Индии родила в возрасте 75 лет.
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Контракт заключен на один год, в рамках сотрудничества на сайте ivi появится специальный раздел с рекомендациями от BadComedian, добавил он.
Ведомости вчера в 22:27
Происшествия

На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф

Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 06:49
Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
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Происшествия

В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем

ТАСС вчера в 09:09
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Путин ввел в СПЧ Фаддеева и Вышинского вместо Федотова и Шульман

Газета.Ru вчера в 15:57
Кино

Опубликован список российских фильмов-должников

Министерство культуры РФ сегодня опубликовало список российских фильмов, которые финансировались из бюджета, но не смогли вернуть эти деньги.
РЕН ТВ вчера в 17:48
Происшествия

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 09:36
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Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
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Армия и оружие

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В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
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Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

Lenta.ru вчера в 14:11
Армия и оружие

Сеул заявил о «вторжении» российского самолёта в зону действия ПВО

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея заявила о том, что российский военный самолёт дважды вошёл в воздушное пространство страны над островами Токто, а ещё два самолета, российский и китайский, вошли в зону опознавания ПВО без предварительного уведомления.
REGNUM 06:45
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском 06:13
Общество

Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой

REGNUM вчера в 18:45
Как работают Яндекс.Новости?
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