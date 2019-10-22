Общество
Вести.RuПоловине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причем число таких семей немного выросло: в первом квартале этого года их было 49,2 процента, сообщает News.Ru.
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с чего всё началось
В России снижается доля наименее обеспеченных групп населения, свидетельствуют данные Росстата, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения.РИА Новости04:13
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Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
Политика
Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Политика
Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны
Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.
Футбол
Новым главным тренером «Дженоа» станет Мотта, а не Каррера
Общество
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала помолвочное кольцо
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Энергетика
Силуанов заявил о готовности России к резкому падению цен на нефть
Как отметил Силуанов, если стоимость нефти понизится до 30 или даже 20 долларов за баррель, никакого вреда для накоплений России в ближайшие три года не предвидится.
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Тренер «Амура» оштрафован за угрозу сжечь автомобиль судьи
Главный тренер клуба КХЛ "Амур" Александр Гулявцев оштрафован на 300 тысяч рублей за угрозы в адрес арбитра матча против московского "Динамо" Виктора Гашилова.
Происшествия
Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
Обещавшая не рожать британка забеременела в 22-й раз
Семья не хотела заводить новых детей еще после рождения двадцатого ребенка. Ранее женщина в Индии родила в возрасте 75 лет.
Культура
Онлайн-кинотеатр ivi подписал популярного видеоблогера
Контракт заключен на один год, в рамках сотрудничества на сайте ivi появится специальный раздел с рекомендациями от BadComedian, добавил он.
Происшествия
На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф
Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
Происшествия
В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем
Политика
Путин ввел в СПЧ Фаддеева и Вышинского вместо Федотова и Шульман
Кино
Опубликован список российских фильмов-должников
Министерство культуры РФ сегодня опубликовало список российских фильмов, которые финансировались из бюджета, но не смогли вернуть эти деньги.
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Финансы
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Футбол
Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного
Армия и оружие
Сеул заявил о «вторжении» российского самолёта в зону действия ПВО
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея заявила о том, что российский военный самолёт дважды вошёл в воздушное пространство страны над островами Токто, а ещё два самолета, российский и китайский, вошли в зону опознавания ПВО без предварительного уведомления.
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Общество