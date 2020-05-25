39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне. 3% сообщили об увеличении зарплаты. 66% опрошенных также заявили о снижении премиальной части своего дохода.

с чего всё началось

Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру», оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березину РБК.

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1,4K

Шоу-бизнес Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег Актер, супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, ответил на критику в свой адрес после жалобы на отсутствие заработка у артистов в период пандемии коронавируса. 32

Экономика Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото Некоторые из титанов Уолл-стрит, великих инвесторов-миллиардеров, заработавших состояния на финансовых рынках Америки, сильно обеспокоены тем, насколько сильно экономика США пострадала от коронавируса.

Общество Последний звонок у российских школьников проходит онлайн В этом году из-за коронавируса школьники отмечают традиционный праздник окончания школы — последний звонок —в виртуальном режиме.

Гаджеты Xiaomi выпускает 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона Крупный китайский производитель цифровой техники и гаджетов анонсировал выпуск бюджетной модели "умного" телевизора, который можно будет купить по цене недорогого смартфона компании. 43

Общество Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 1K

Технологии В России появился сервис онлайн-собеседований Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и облачная CRM для рекрутинга Talantix запустили сервис онлайн-собеседований для работодателей и соискателей на базе платформы совместной работы Microsoft Teams.

Здоровье Коронавирус охватил все районы Ростовской области На 24 мая в Ростовской области выявлено 3569 носителей коронавируса, показатель заболевших коронавирусом — 85 на 100 тысяч населения. 792

Общество В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19 Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 2

Общество Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений. 511

Общество В центре Гамалеи оценили итоги тестирования вакцины от коронавируса Гинцбург подчеркнул, что в процессе создания вакцины от коронавируса «они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть».

Шоу-бизнес Барбара Пино победила в шоу «Холостяк» Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо. 6