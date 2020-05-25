Коронавирус
Lenta.ruПоловине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру», оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березину РБК.
Читать в источнике
Оценить112
с чего всё началось
39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне. 3% сообщили об увеличении зарплаты. 66% опрошенных также заявили о снижении премиальной части своего дохода.РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег
Актер, супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, ответил на критику в свой адрес после жалобы на отсутствие заработка у артистов в период пандемии коронавируса.
Известия 03:57
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru 23 мая в 09:02
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело вчера в 04:24
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Экономика
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Некоторые из титанов Уолл-стрит, великих инвесторов-миллиардеров, заработавших состояния на финансовых рынках Америки, сильно обеспокоены тем, насколько сильно экономика США пострадала от коронавируса.
РИА Новости 01:00
Общество
В Госдуме планируют ужесточить наказание за ДТП для водителей без прав
Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который ужесточит наказание для водителей без прав за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Тарантас Ньюс 03:04
Общество
В Крыму за сутки выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки на территории Крыма коронавирусная инфекция подтверждена еще у шести человек.
Krym.News 03:21
Общество
Последний звонок у российских школьников проходит онлайн
В этом году из-за коронавируса школьники отмечают традиционный праздник окончания школы — последний звонок —в виртуальном режиме.
Вести.Ru 03:20
Гаджеты
Xiaomi выпускает 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Крупный китайский производитель цифровой техники и гаджетов анонсировал выпуск бюджетной модели "умного" телевизора, который можно будет купить по цене недорогого смартфона компании.
ПРАЙМ 22 мая в 08:29
Армия и оружие
В Китае интересуются, зачем в Сибири размещают гиперзвуковые ракеты
В Китае интересуются, зачем в Сибири размещают гиперзвуковые ракеты.
Piter.tv 03:56
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ 23 мая в 23:32
Технологии
В России появился сервис онлайн-собеседований
Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и облачная CRM для рекрутинга Talantix запустили сервис онлайн-собеседований для работодателей и соискателей на базе платформы совместной работы Microsoft Teams.
Телеканал Санкт-Петербург 03:43
Здоровье
Коронавирус охватил все районы Ростовской области
На 24 мая в Ростовской области выявлено 3569 носителей коронавируса, показатель заболевших коронавирусом — 85 на 100 тысяч населения.
Kursk.com вчера в 04:03
Общество
В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:27
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Здоровье
Кардиолог назвал три симптома сердечного приступа
Врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа.
РЕН ТВ 01:34
Происшествия
СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве
Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Авто
Появились первые фото нового Kia Rio для России
«Российская» KIA Rio скоро порадует рестайлингом: прототип обновленного седана проходит финальные испытания на трассе «Скандинавия».
Автоновости дня вчера в 02:45
Общество
В центре Гамалеи оценили итоги тестирования вакцины от коронавируса
Гинцбург подчеркнул, что в процессе создания вакцины от коронавируса «они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть».
RT на русском 04:36
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Авто
В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06