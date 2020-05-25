Коронавирус
Lenta.ruПоловине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Об увеличении дохода рассказали только 3 процента респондентов. Опрос проводился в мае среди 2,3 тысяч россиян старше 18 лет. В январе, до начала эпидемии COVID-19 в России, более 80 процентов работодателей планировали повысить сотрудникам зарплаты.
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Стала известна доля россиян, у которых во время карантина упала зарплата
Свободная Прессавчера в 23:58
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Происшествия
Два дома сгорели ночью в Барнауле
Катунь 24 вчера в 22:27
Здоровье
В Алтайском крае ужесточат наказание за несоблюдение масочного режима
Глава регуправления Роспотребнадзора Ирина Пащенко в ходе заседания оперштаба заявила об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима на территории Алтайского края.
Kursk.com 23 мая в 03:37
Авто
В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
Общество
Лео Бокерия спрогнозировал завершение эпидемии коронавируса
Победу над COVID-19 к концу лета спрогнозировал президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.
Известия вчера в 23:51
Общество
Глава Тувы Шолобан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
ТАСС вчера в 23:34
Армия и оружие
Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии
Российские военные снова заблокировали движение патруля Вооруженных сил США в Сирии.
Lenta.ru вчера в 10:34
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Происшествия
Жителя Усть-Илимска осудили за призывы к экстремизму
Ленинский районный суд Новосибирска признал виновным 29-летнего жителя Усть-Илимска в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Байкал24 вчера в 22:33
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Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова
FightTime.ru вчера в 03:45
Общество
В Австрии осудили «эстетику порно» в рекламе
Вена, 25 мая 2020, 06:49 — REGNUM Сексуальные намеки в рекламе лекарственных средств для веганов сочла неприемлемыми представитель «зеленых» в парламенте Австрии и борец за права ЛГБТ Мэри Дисоски, опубликовав соответствующий комментарий на странице в Facebook.
REGNUM вчера в 23:49
Экономика
Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:03
Общество
Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора считает, что "это абсолютный бред" Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы.
АМИТЕЛ вчера в 21:32
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов.
9111.ru вчера в 07:53
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Армия и оружие
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Следует заметить, что вышеуказанные учения в Баренцевом море действительно были свернуты ранее обозначенных сроков.
Военное дело вчера в 12:09
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
REGNUM 23 мая в 07:07
Космос
Россия планирует эксперимент с перепелиными яйцами на МКС в 2021 году
На следующий 2021 год на Международную космическую станцию (МКС) намечено доставить инкубатор с перепелиными яйцами для исследования эмбрионов.
Известия вчера в 22:23
Происшествия
В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56
Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
ТАСС вчера в 22:53
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Гаджеты
В РФ уже можно купить новейший смартфон Huawei за 11 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч
Одной из главных особенностей Huawei Y6p является очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч.
Dgl.ru вчера в 17:11
Здоровье
Прирост выше нормы, больше 9% заболевших – дети, 21 случай пневмонии. Актуальная информация по коронавирусу на Колыме
Прирост заболеваемости превысил норму, из 228 заболевших 9,2% – дети, 21 случай внебольничных пневмоний за неделю (на 60% выше ежегодного уровня).
Весьма вчера в 21:59
Авто
Выбираем кроссовер за 400 тысяч рублей. SsangYong Actyon II или Kyron
Российская газета вчера в 12:00
Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма вчера в 02:47
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Финансы
Банк Китая ослабил курс нацвалюты до минимума февраля 2008 года
Народный банк Китая ослабил курс национальной валюты жэньминьби до минимальной с февраля 2008 года отметки.
Вести.Ru вчера в 23:14
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС вчера в 10:32
Космос
Радиотелескоп в КЧР помог выяснить, где рождаются нейтрино высоких энергий
Многолетние наблюдения на радиотелескопе РАТАН-600 в Карачаево-Черкесии помогли московским учёным выяснить, где рождаются нейтрино высоких энергий.
Аргументы и Факты - Ставрополь 23 мая в 04:03
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° 23 мая в 12:17
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Главные новости за выходные 23–24 мая
Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:00
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Энтузиаст показал классическую игру S.T.A.L.K.E.R с современной графикой
Ferra вчера в 10:09