Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПоловине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

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Об увеличении дохода рассказали только 3 процента респондентов. Опрос проводился в мае среди 2,3 тысяч россиян старше 18 лет. В январе, до начала эпидемии COVID-19 в России, более 80 процентов работодателей планировали повысить сотрудникам зарплаты.
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