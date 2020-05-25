Итоги исследования показали, что работодатели больше половины респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остались на прежнем уровне, 3% сообщили об увеличении зарплаты.

с чего всё началось

Об увеличении дохода рассказали только 3 процента респондентов. Опрос проводился в мае среди 2,3 тысяч россиян старше 18 лет. В январе, до начала эпидемии COVID-19 в России, более 80 процентов работодателей планировали повысить сотрудникам зарплаты.

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

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